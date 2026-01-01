新聞評論／解放軍圍台軍演 川普不擔心…台灣就要擔心了

北京當局發動對台軍演，台海巡署與國防部聯合監控。海巡署副署長謝慶欽表示，中國海警船緊貼24浬線航行，海巡署船艦採取一對一監視。（本報資料照片）

去年尾聲，中共 以一場「正義使命2025」圍台軍演，為2025年的兩岸關係作了總結，同時也預告了2026年的台海與區域周邊情勢。

中共突襲宣布在台灣周邊進行軍事演習，組織實彈射擊。五個演習區域形成對台包圍之勢，多處緊貼台方領海基線，部分射擊危險區甚至涵蓋內水範圍。共軍 機艦齊發，多向抵近台灣本島；逾百架次共機飛越中線進入北、中、西南及東部空域，數十艘船艦進入我方鄰接區。兩波實彈射擊，27枚遠程火箭散落在台方24浬鄰接區。中共以解放軍史上最逼近本島的砲火，向台灣及國際發出強烈的政治訊號。

賴清德總統日前受訪談到八二三砲戰大家團結守住台灣，並指出幾十年來中共沒有越雷池一步，是因為實力不到。沒想到第二天共軍就上門練兵秀肌肉；讓人感嘆的是，八二三砲戰時，中共砲彈只能打到金門，現在火箭彈直接落到我們家門口。賴總統雖強調，他最大的使命就是「不讓戰爭發生」；這種口氣卻很像當初的競選保證：他當總統，「兩岸戰爭機率最低」。賴總統上任不到二年，中共已發動四次對台軍演，一次比一次接近實戰，一次比一次逼近本島。

但台北上海雙城論壇結束，中共馬上軍演，綠營猛批台北市長蔣萬安遭中共打臉。蔣萬安不失立場表示，對任何造成區域衝突升高的行為都嚴厲譴責；他並向賴總統喊話，強調為政者也應克制，降低風險，控管危機，守護人民安全。從另一角度看，賴清德才說中共不敢越雷池，共軍就圍台演習，中共到底打臉了誰？事實上，中共武嚇對台獨威懾效果遞減，反而像送槍給民進黨，並把台灣民心推得更遠，也讓和平主張更遭抹紅。但台獨更猖狂，中共更暴怒，社會更無感，如此惡性循環，危機加疊相乘，兩岸對撞已失緩衝。

不過，中共軍演的目標觀眾，除了台獨，更包括美國和日本。中共表示，這次演習是「對台獨分裂勢力與外部勢力干涉的嚴重警告」；解放軍東部戰區隨後發布的海報，也畫上兩塊盾牌阻斷美日馳援與售台武器運送。而共軍重點演練科目更出現「外線立體懾阻」，亦即強力嚇阻外力干預。很顯然，中共這次軍演，既是對美國總統川普 最近批准史上最大美台軍售案的強烈回應，也是對日本首相高市早苗「台灣有事論」的強力反制。

日本官方迄無反應，但川普的反應卻殊堪玩味。川普說，習近平並未向他提及軍演，他不相信習近平會侵犯台灣，沒有什麼好讓他擔心的。川普淡化中共軍演嚴重性，應該是不希望搞砸今年可望打破紀錄的四次川習會。川普曾說在其任內，習近平承諾不會犯台；此說未獲證實，但他似乎堅信不移。這也可能讓川普更放心執行「新門羅主義」，恢復美國在西半球的主宰地位，並承認各地區強權的勢力範圍。中共反制美國對台軍售，也要測試川普戰略收縮底線。

中共軍演，川普不擔心，台灣就要擔心了。美中曾以共管台海、建立護欄，維持區域穩定，川普卻可能連共管台海都不感興趣，護欄責任轉由盟友承擔。賴總統指多數民主國家都在提升國防預算，台灣更不可能置身事外，要求在野黨通過國防特別預算。賴總統沒說的是，各國增加軍費，其實是美國戰略退縮，要求盟國負起區域安全責任。美國在台協會願向立法院說明國防特別預算，川普要賣台灣更多武器，都反映了這個背景。問題是，如果美國縮手，台灣努力軍備競賽，能讓中共不敢越雷池一步？