軍演落幕／中斥各國說三道四「虛偽」台海巡稱「唯一執法者」

解放軍演習期間，台灣軍方在淡水河口放置水雷演訓，以阻止解放軍登陸。（路透）

解放軍 東部戰區新聞發言人李熹宣布，東部戰區組織的「正義使命—2025」演習，已圓滿完成各項任務，全面檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。李熹稱，戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵備戰，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

東部戰區聲稱，此次軍演是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。本次軍演為期3日，時長略多於2025年4月「海峽雷霆—2025A」的兩日。

解放軍在台灣周邊軍事演習，包含歐盟、日本、澳洲 、歐洲多個國家與國際組織相繼發聲表達關切。

中國外交部發言人林劍批評指出，這幾個國家和機構對台獨分裂勢力以武謀獨裝聾作啞，卻對中國捍衛國家主權和領土完整的「必要正義行動」說三道四，十分虛偽。

台灣軍事專家揭仲分析，初步觀察解放軍的行動與文宣主軸，都將拒止外軍列為此次軍演核心，凸顯北京當局企圖對國際間傳達的政治訊息，其次解放軍此次將遠程火箭砲兵作為操演重點，尤其畫設的南北目標區相當接近1996年飛彈危機的演習區域，可能想凸顯其「遠火」對台灣本島地面目標，具備一定的精準打擊能力。

台灣海洋委員會主委管碧玲在臉書發文並貼出海巡艦艇與商船同框照片，她指出，海巡艦艇緊緊地監控驅離大陸的海警船，兩艘商、貨輪就航行在同框海域上，「你宣稱要域封控，我維護自由航行」，照片會說話，事實證明「中華民國 台灣海巡才是執法者，台灣海域唯一的執法者」。

管碧玲指出，台海巡署上月30日清晨偵獲中共海警船在第一與第3射擊區有向外移動跡象，即研判解放軍可能以此2區實施試射，海巡署隨即啟動保護措施，針對兩區域內的商船與漁船逐一掌握動向並勸離，最終解放軍確實在這兩區發射火箭砲系統達27次。