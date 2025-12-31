解放軍再發宣傳影片MV 歌詞稱「倚外謀獨只能挨東風」

我的頻道

記者陳湘瑾／即時報導
解放軍發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片。（取材自東部戰區公眾號）
解放軍發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片。（取材自東部戰區公眾號）

解放軍發動「正義使命2025」軍演同時也發布一系列宣傳影片，東部戰區今早發布短影片「奪權殺招」，展示「遠空狙殺、時敏點殺、飽和滅殺、致盲毀殺」等作戰招式，以及名為「沙場風雨兩岸燈」的MV，附上歌詞和樂譜。

根據影片「奪權殺招」的內容，「遠空狙殺」展示多架飛機從天空飛過的畫面，稱此舉「霹靂封喉 鎖定即誅」；「時敏點殺」搭配的畫面為海空作戰畫面，影片中稱能夠「鷹擊破陣 碎武癱巢」。

「飽和滅殺」展示飛彈射擊畫面，以及當有船隻出現在特定區域會遭到飛彈摧毀的示意動畫，影片中稱這是「火隕覆海 斷艦焚濤」；最後的「致盲毀殺」展示了軍機飛過天空，還出現台北101的畫面，稱此舉「蝕眸剜目 穿甲貫瞳」。

上述台北101的畫面，已出現在中國媒體的其他影片宣傳中。台灣國防部情報次長謝日升表示，有注意到這則網路訊息，不過29日的中共無人機都在24海浬外，所以這則消息和事實有所出入，認為是很明顯的認知作戰。

而在MV「沙場風雨兩岸燈」中同樣是展示武器射擊等畫面，文案寫著「夜暗風雨中，一盞指引光明的燈，一縷誘入地獄的火，理當從從容容走向燈，哪能匆匆忙忙撲入火」，似乎也有引用到民進黨立委王世堅在兩岸暴紅的金句；當中的歌詞還寫道「引狼入室哪有好下場，倚外謀獨只能挨東風」。

台北101 無人機 國防部

2025年台灣永別的身影／惜別許歷農、辜嚴倬雲、楊弦…

