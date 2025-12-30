賴清德：中國軍演非單一事件 對區域穩定帶來高度風險

中華民國總統賴清德。（本報資料照片）

解放軍 發動「正義使命-2025」對台軍演，中華民國 總統賴清德 今天表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，非單一事件，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定帶來高度不確定風險，也影響全球航運、貿易與和平。他肯定國軍第一時間以快速應變、以變制變、反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證平時訓練的成果。

賴清德今早主持將官晉任授階典禮時致詞表示，近日中國在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變、以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。感謝國軍的努力和辛勞，共同守護國家安全。

賴清德表示，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定，帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

賴清德說，面對當前多變的敵情及手段，期許將軍們及所有國軍幹部以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能。從平時的戰備整備，到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

賴清德也喜晉升將官，包括趙建國晉任中將在過往職務任內，深耕國軍戰略規畫、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華晉任少將，在維安、醫療保健、後勤整補、或政戰心輔等任務，全力以赴，讓國軍持續精進作戰能力、充實補保量能，也強化醫療韌性和官兵心理素質，鞏固國家中樞安全。

賴清德表示，將軍們長期在各領域展現的領導能力與卓越績效，就是國軍持續進步、提升國防韌性的重要動力。未來要繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。