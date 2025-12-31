台移民署人臉辨識爆陸製 內政部：全面停用

台移民署採購的研勤科技人臉辨識設備遭媒體報導使用大陸零件，恐有國安疑慮。(本報資料照片)

台灣移民 署採購的研勤科技人臉辨識設備遭爆使用大陸零件，恐有國安疑慮。內政部 昨天表示，將要求廠商說明爭議零件對資通訊安全影響性，尚未確認結果前，不會使用該設備、移民署全面停用。民進黨 立委認為，應徹底檢視整個供應鏈來源；在野立委則酸說，政府連內控都做不好。

研勤科技昨發聲明指出，符合台灣製造規範，關鍵零組件皆採台灣廠商解決方案，包含聯發科、瑞昱等，記憶體則為韓國。

內政部表示，內政部及所屬機關均高度重視資通訊安全，差勤簽到退系統等重要資訊系統均設置於內部網路，資訊設備的驗收均依政府採購法及採購契約等相關規定辦理，要求廠商提供相關證明文件並切結重要零組件不得為中國製造。

為確保資通訊安全，內政部強調，將要求廠商說明媒體報導的爭議零件對資通訊安全影響性，後續將視實際審認結果依法辦理，在尚未確認結果前，內政部不會使用該設備，移民署則全面停用，以確保資安防線落實。

民進黨立委陳冠廷認為，人臉辨識屬於高度敏感的生物特徵資料，只要系統涉及陸製零組件，就不能等到發生問題才處理，應以最高標準事前防範，「要徹底檢視整個供應鏈來源，確保沒有資安疑慮」。

國民黨立委賴士葆表示，移民署務必要查清楚廠商是否使用陸資系統，畢竟移民署也是國安單位的一環，怎麼會有標案違反中央自己不能使用陸資的規定，豈不是打臉自己？

民眾黨團副總召張啓楷表示，移民署人臉辨識疑用陸製零件，是否影響移民署人員的關鍵個資外流中國大陸，內政部務必要查清楚，「民進黨政府屢次說抗中保台，卻常連這種內控都做不好，豈不是欺騙民眾？」