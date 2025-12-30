解放軍環台軍演 台941航班、逾10萬人受影響

中國解放軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習。台灣國防部發言人孫立方29日在記者會上回應媒體提問並播放影片說明。(中央社)

中國民航單位於北京時間29日上午發布飛航公告，30日晨8時至晚間18時在台海周邊畫設七處臨時危險區，進行火箭發射演習並禁止航空器進入。解放軍 演訓區幾乎完全封鎖台灣，台灣交通部民航局指出，國際線、國內線941航班，超過10萬旅客受影響，國際航班預估將有明顯延誤，提醒航空公司起飛前備載足夠油量因應。

台灣四大國籍航空29日均表示，目前航班營運正常。台交通部長陳世凱29日在立法院答詢表示，解放軍軍演對於台國航班航運的運能及安全必然造成影響，強烈譴責中共 蠻橫無理的作為。

台交通部民航局統計，30日上午8時至晚18時，表定航班包含國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線部分，航空公司總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6000人。

台民航局指出，受解放軍軍演影響，台北飛航情報區內航路及空域大幅受限，航機可等待空域也不足，該局飛航服務總台已協調相鄰的飛航情報區航管單位，實施流量管制措施，以確保飛航安全。國際線航班預估將有明顯延誤，且軍演結束後仍將有遞延現象，需逐步消化，請航空公司務必預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。

航運部分，台交通部航港局表示，軍演海域範圍尚不致影響台灣各商港船舶進出，但已採取發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報等措施。