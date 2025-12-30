蔣萬安譴責對岸軍演 喊話賴總統也應克制

台北市長蔣萬安29日表示，為政者應該要以民為本，降低風險、控管危機，守護人民的安全。（記者葉信菉／攝影）

北京當局昨宣布對台軍演，藍白譴責中方。台北市長蔣萬安昨受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，都要予以嚴厲譴責。民眾黨 主席黃國昌也表示，針對中共 發動軍事演習，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人民推得愈來愈遠，增加區域穩定、兩岸和平與兩岸人民善意健康的交流的阻礙。

除譴責對岸軍演，蔣萬安昨也向賴清德總統喊話：為政者也應該要克制，以民為本；為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。他強調，自己立場非常堅定而一貫，希望兩岸要對話不要對峙、要和平繁榮不要波濤呼嘯。

國民黨 主席鄭麗文昨接受廣播專訪時指出，賴總統與民進黨錯誤的兩岸政策，才是把台灣推向兵凶戰危、國際高度焦慮的原因；國民黨沒有天真幻想在野黨呼籲之後，中共會立即停止軍事準備和行動，但賴總統一天到晚挑釁、釋出對立仇恨，卻要在野黨設法為和平開一扇窗。

鄭麗文說，賴總統沒有動員選票的力量，也沒有解決問題的能力，只有不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨來政治動員，兩岸愈是對立，愈有利他販賣芒果乾；賴總統把路走絕了，還一定要走到底，連累台灣2300萬人。

對於賴總統近日接受媒體專訪，談及中國近年沒有越雷池一步，就是因為對方「實力不到」，黃國昌表示，賴總統身為國家元首坐井觀天、講話有如井底之蛙，「丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民」。

總統府發言人郭雅慧說，希望無論是國民黨或是民眾黨，大家都回歸到正軌，中央政府總預算和國防特別條例攸關國家未來發展和財政穩健，也攸關著國防第一線、官兵弟兄的安全問題，無論是政治議題或政治攻擊，都希望在野兩黨能回到立法院先做正事。

雙城論壇剛落幕，中共就宣布圍台軍演，引發議論。北市綠營批是蔣萬安在雙城論壇後「帶回大禮」。將代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋說，難以想像國民黨要如何面對元旦時升起的中華民國國旗。藍營民代反擊說，「煽風點火的人，卻成為振振有詞的詆毀者」。

新北市長侯友宜昨表示，軍事的威脅不利於區域和平，也讓兩岸人民承受更高的風險，兩岸之間應該理性溝通，不要誤判情勢造成嚴重傷害，如何讓兩岸之間情勢穩定下來，也是我們應該要面對的課題。