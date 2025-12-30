我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

蔣萬安譴責對岸軍演 喊話賴總統也應克制

台灣新聞組／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安29日表示，為政者應該要以民為本，降低風險、控管危機，守護人民的安全。（記者葉信菉／攝影）
台北市長蔣萬安29日表示，為政者應該要以民為本，降低風險、控管危機，守護人民的安全。（記者葉信菉／攝影）

北京當局昨宣布對台軍演，藍白譴責中方。台北市長蔣萬安昨受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，都要予以嚴厲譴責。民眾黨主席黃國昌也表示，針對中共發動軍事演習，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，此舉無助區域穩定與兩岸和平，只是把台灣人民推得愈來愈遠，增加區域穩定、兩岸和平與兩岸人民善意健康的交流的阻礙。

除譴責對岸軍演，蔣萬安昨也向賴清德總統喊話：為政者也應該要克制，以民為本；為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。他強調，自己立場非常堅定而一貫，希望兩岸要對話不要對峙、要和平繁榮不要波濤呼嘯。

國民黨主席鄭麗文昨接受廣播專訪時指出，賴總統與民進黨錯誤的兩岸政策，才是把台灣推向兵凶戰危、國際高度焦慮的原因；國民黨沒有天真幻想在野黨呼籲之後，中共會立即停止軍事準備和行動，但賴總統一天到晚挑釁、釋出對立仇恨，卻要在野黨設法為和平開一扇窗。

鄭麗文說，賴總統沒有動員選票的力量，也沒有解決問題的能力，只有不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨來政治動員，兩岸愈是對立，愈有利他販賣芒果乾；賴總統把路走絕了，還一定要走到底，連累台灣2300萬人。

對於賴總統近日接受媒體專訪，談及中國近年沒有越雷池一步，就是因為對方「實力不到」，黃國昌表示，賴總統身為國家元首坐井觀天、講話有如井底之蛙，「丟臉的不是他個人，而是全體台灣人民」。

總統府發言人郭雅慧說，希望無論是國民黨或是民眾黨，大家都回歸到正軌，中央政府總預算和國防特別條例攸關國家未來發展和財政穩健，也攸關著國防第一線、官兵弟兄的安全問題，無論是政治議題或政治攻擊，都希望在野兩黨能回到立法院先做正事。

雙城論壇剛落幕，中共就宣布圍台軍演，引發議論。北市綠營批是蔣萬安在雙城論壇後「帶回大禮」。將代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋說，難以想像國民黨要如何面對元旦時升起的中華民國國旗。藍營民代反擊說，「煽風點火的人，卻成為振振有詞的詆毀者」。

新北市長侯友宜昨表示，軍事的威脅不利於區域和平，也讓兩岸人民承受更高的風險，兩岸之間應該理性溝通，不要誤判情勢造成嚴重傷害，如何讓兩岸之間情勢穩定下來，也是我們應該要面對的課題。

高雄市長陳其邁指大陸軍演行為違反國際規範，意圖透過片面改變現狀的方式影響亞太地區軍力平衡，更是國際社會所不容，須受到最嚴厲譴責。他也說，藍白在立法院應盡速增加國防預算，維護台灣的安全，否則中國不斷加大對台武力施壓，國會卻削弱防衛力量，難以獲得人民支持。

解放軍東部戰區29日宣布在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」軍事演習，中...
解放軍東部戰區29日宣布在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」軍事演習，中華民國國軍執行立即備戰操演。（圖／國防部提供）

國民黨 民眾黨 中共

上一則

解放軍環台軍演 台941航班、逾10萬人受影響

下一則

賴才稱中實力不夠 圍台軍演就展開 白酸：講話如井底之蛙

延伸閱讀

點出蔣萬安兩難…黃暐瀚讚「談話已屬難得」 給今年雙城論壇16字結論

點出蔣萬安兩難…黃暐瀚讚「談話已屬難得」 給今年雙城論壇16字結論
上海雙城論壇蔣萬安致詞 提民國談民主 盼台海不再波濤呼嘯

上海雙城論壇蔣萬安致詞 提民國談民主 盼台海不再波濤呼嘯
雙城論壇／蔣萬安會上海市長龔正：兩岸能對話 像定心丸

雙城論壇／蔣萬安會上海市長龔正：兩岸能對話 像定心丸
新聞眼／波濤隱喻 蔣萬安致詞既雙城也兩岸

新聞眼／波濤隱喻 蔣萬安致詞既雙城也兩岸

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對