限縮公務員赴陸 藍酸賴不如扁 「要不要清理府內共諜？」

時任總統府總統辦公室諮議吳尚雨（左）等因涉共諜案，遭台北地檢署起訴。(本報資料照片)

行政院拍板通過「兩岸人民關係條例」修正草案，公務員赴陸全面採許可制。國民黨 立法院黨團昨天指，賴清德總統比前總統陳水扁 還不如，限制交流是邁向獨裁的開始，且企圖立法限制公務員及立委赴陸前，要不要好好清理總統府內共諜？民眾黨立委林國成則批，現在已有國安法、兩岸條例限制又想修法，是在箝制人民自由嗎？

國民黨團說，今天是台北上海雙城論壇舉辦的日子，今年上海雙城論壇也被賴政府百般刁難，只能在年底倒數時刻，縮短時程舉行，光這件事就凸顯賴總統對施政無能的自卑與缺乏自信。

國民黨團說，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都没有，這是台灣人民不幸。對比陳水扁開放兩岸小三通、包機直航，賴總統比陳水扁都不如；限制交流是邁向獨裁的開始，當看小紅書要翻牆，未來國人赴陸是否要回到過去從香港或日、韓中轉的日子，賴總統活成自己最討厭的樣子。

至於政院拍板管制立委、公務員赴陸需經許可，國民黨立委柯志恩說，立委是民選公職人員，不算公務人員體系，如果不清楚區分身分，都是劍指赴陸交流的藍營立委而來。

柯志恩批評民進黨 明顯雙標，以目前揭露多起共諜案件，多發生在民進黨執政期間、民進黨黨內，涉案人很多都不是公務員，她認為用管制赴陸來處理國安問題，純粹要全面禁止與陸交流，民進黨一邊高舉國安大旗，一邊卻對自身陣營的漏洞輕輕放下，完全兩套標準，作法很難說服社會。

民眾黨立委林國成也說，如果立委犯錯，政府也有國安法、兩岸條例，現在修法是多此一舉。

至於是否會擋下修法？藍營人士說，待法案進到立法院後，研究條文所限制內容，才會跟白營討論決定，不管是在程委會封殺、院會一讀時復議擱置，任何方案都是選項之一。