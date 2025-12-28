我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

限縮公務員赴陸 藍酸賴不如扁 「要不要清理府內共諜？」

記者劉懿萱、郭韋綺／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
時任總統府總統辦公室諮議吳尚雨（左）等因涉共諜案，遭台北地檢署起訴。(本報資料照片)
時任總統府總統辦公室諮議吳尚雨（左）等因涉共諜案，遭台北地檢署起訴。(本報資料照片)

行政院拍板通過「兩岸人民關係條例」修正草案，公務員赴陸全面採許可制。國民黨立法院黨團昨天指，賴清德總統比前總統陳水扁還不如，限制交流是邁向獨裁的開始，且企圖立法限制公務員及立委赴陸前，要不要好好清理總統府內共諜？民眾黨立委林國成則批，現在已有國安法、兩岸條例限制又想修法，是在箝制人民自由嗎？

國民黨團說，今天是台北上海雙城論壇舉辦的日子，今年上海雙城論壇也被賴政府百般刁難，只能在年底倒數時刻，縮短時程舉行，光這件事就凸顯賴總統對施政無能的自卑與缺乏自信。

國民黨團說，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都没有，這是台灣人民不幸。對比陳水扁開放兩岸小三通、包機直航，賴總統比陳水扁都不如；限制交流是邁向獨裁的開始，當看小紅書要翻牆，未來國人赴陸是否要回到過去從香港或日、韓中轉的日子，賴總統活成自己最討厭的樣子。

至於政院拍板管制立委、公務員赴陸需經許可，國民黨立委柯志恩說，立委是民選公職人員，不算公務人員體系，如果不清楚區分身分，都是劍指赴陸交流的藍營立委而來。

柯志恩批評民進黨明顯雙標，以目前揭露多起共諜案件，多發生在民進黨執政期間、民進黨黨內，涉案人很多都不是公務員，她認為用管制赴陸來處理國安問題，純粹要全面禁止與陸交流，民進黨一邊高舉國安大旗，一邊卻對自身陣營的漏洞輕輕放下，完全兩套標準，作法很難說服社會。

民眾黨立委林國成也說，如果立委犯錯，政府也有國安法、兩岸條例，現在修法是多此一舉。

至於是否會擋下修法？藍營人士說，待法案進到立法院後，研究條文所限制內容，才會跟白營討論決定，不管是在程委會封殺、院會一讀時復議擱置，任何方案都是選項之一。

國民黨 民進黨 陳水扁

上一則

黑白集╱台版「路條」賴為台灣民主寫下最刺眼墓誌銘

下一則

雙城論壇開幕 蔣萬安將傳達「兩岸不要呼嘯波濤要和平」

延伸閱讀

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清

劉泰英爆收3億美元傭金被黑吃黑 陳水扁秀截圖撇清
藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問

藍高南屏選將 柯志恩、謝龍介、蘇清泉出線 王金平任最高顧問
國民黨2026首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問

國民黨2026首波縣市長提名出爐 鄭麗文邀王金平任最高顧問
王金平從政50年餐會沒邀鄭麗文 柯志恩、陳其邁到場

王金平從政50年餐會沒邀鄭麗文 柯志恩、陳其邁到場

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
陸軍官校校長譚芳榮少將（圖右）接待訪賓，身穿的「艾森豪夾克」、衣領配戴瓜地馬拉「榮譽少將」領飾及胸前國外參訪、受訓紀念章，引發網路討論。圖／陸軍官校臉書粉專

「艾森豪夾克」復活 台陸軍開放全軍官兵訂製

2025-12-24 11:51
立法院日前三讀通過停砍年金法案，行政院研擬「副署不執行」，並聲請釋憲。全教產前理事長黃耀南呼籲行政院應該要依法行事，否則退休公教人員不排除上街頭抗爭或提告政府違法。(聯合報系資料照片)

台政院擬「副署不執行」停砍公教年金 民團：不排除上街抗爭

2025-12-25 21:20
嫌犯張文墜樓身亡後，下午進行解剖，張文父母在解剖完後向社會大眾下跪道歉。（記者曾學仁／攝影）

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

2025-12-23 05:06
南投縣陳姓男子涉強制猥褻、性侵國小女童，一審判刑3年10月，台中高分院撤銷一審判決，改判2年、緩刑5年。(示意圖/AI生成)

19歲男性侵女童「進不去」二審改判緩刑免關

2025-12-19 01:25

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測