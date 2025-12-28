賴清德疑「鄭習會」有條件 鄭麗文：勿惡意帶風向

賴清德批藍擋國防預算、國安法案，要如何相信「鄭習會」沒設前提與條件（左圖，記者葉信菉／攝影）。鄭麗文27日指鄭習會沒有任何前提與條件，籲賴總統不要惡意帶風向（右圖，記者邱德祥／攝影）。

賴清德總統近來火力全開，日前轟在野黨沒資格談憲政後，接著又批評國民黨 主席鄭麗文 ，雙方並隔空交鋒。賴總統表示，國民黨擋國防預算、國安法案，要社會如何相信「鄭習會」沒有設前提條件？鄭麗文則反擊說，賴總統不要惡意帶風向，以小人之心度君子之腹，沒有任何前提、沒有任何條件，兩岸交流對談唯一政治基礎就是「九二共識、反對台獨」。

綠營近期廣傳，國民黨正積極促成「鄭習會」，陸方提出三條件，包括不能通過民進黨政府提出的軍事預算，應阻止限制陸配、兩岸人民往來的國安法制立法，以及樂見國民黨堅定以「中國統一」為目標發展等。雙方達成共識後，北京因此同意，鄭麗文與習近平的會面可望在春節前後登場。

賴總統日前接受三立新聞節目專訪中表示，雖然國民黨否認「鄭習會」的三前提要件，包括要擋國防特別預算、擋國安法案、國民黨要放棄反共等，但不妨觀察看看，如果在野黨沒有理由就去擋國防預算、擋國安法案，要社會如何相信？

鄭：赴陸公開 沒密室交易

鄭麗文回應說，未來赴陸訪問，所有行程都是公開透明，沒有任何密室交易，更不可能出賣中華民國利益，只希望能夠累積善意，化解兩岸現在兵凶戰危的氣氛。雖然裝睡的人叫不醒，但她還是很有耐心給賴總統不斷上課，畢竟讓賴總統聽懂對區域和平，乃至國家和平都至關重要。

鄭麗文表示，不論賴總統真心或假意，要邀請習近平吃晚餐或喝珍奶，真正關鍵的兩岸交流對談唯一政治基礎是「九二共識、反對台獨」；所以這不是秘密，也沒那麼艱澀難懂，甚至有馬英九8年執政的示範，其實賴總統不需要假裝不知道，賴總統願意承認九二共識、下架台獨黨綱，相信跟習近平見面，也是可以期待的。

鄭麗文說，盼賴總統不要惡意帶風向，難道接受美國軍購預算也是跟美方交換條件嗎？還是根本連對方交換條件的資格都沒有，只是一味的倒貼，希望換來賴總統能夠出訪過境紐約嗎？她認為國家對等尊嚴、人民福祉利益，是不能夠輕易拿出來當交換籌碼的，強調見習近平沒有任何前提、條件，只有九二共識、反對台獨。

賴：彈劾 民選總統 自有公道

對於藍白近日提案彈劾賴總統，賴總統在專訪也提及，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普亭不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，他認為社會自有公道。

賴總統說，在野黨對軍購案、總預算連審查都不願意，不符合民主精神。他希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序選舉上競爭，讓人民決定，明年選舉就要來了，2028總統選舉也有人在討論了，如果認為民進黨沒道理，那可以訴諸民意，而不是用立法院多數，用議事程序杯葛、發起彈劾。

鄭：蔡做8年總統 沒被彈劾

鄭麗文反擊，前總統蔡英文也當了八年總統，為什麼蔡英文都沒有被彈劾，賴總統兩年都沒做滿就要被彈劾？賴總統應學會反省自己，一切問題癥結都來自於賴總統藐視憲法、民主政治運作。中華民國憲法不是賴總統玩具，更不是便利貼、遮羞布，會造成今天局面的始作俑者是賴總統、帶頭毀憲的還是賴總統，不需要再顧左右而言他，甩鍋沒有意義。

媒體追問雙方幕僚是否有對接？鄭麗文表示，副主席張榮恭、蕭旭岑負責兩岸事務的交流，到對岸訪問，跟國台辦主任公開的會談，大家都看到了。就是不斷堆砌善意，累積互信，在剛剛說的政治基礎上，希望能緩和兩岸兵凶戰危氛圍，起碼國共之間的交流跟對話，讓大家重新燃起對和平的信心，國民黨就是表達誠意。