李登輝訪日恐「出大事」 日本1994外交文書揭中國施壓

編譯張佑生／即時報導
當年嚴厲警告日本不准讓李登輝訪問的中國外交部次長唐家璇，退休後曾任中日友協會長。 （中新社）
當年嚴厲警告日本不准讓李登輝訪問的中國外交部次長唐家璇，退休後曾任中日友協會長。 （中新社）

日本外務省24日公開的1994年外交文書揭露，中國政府曾就台灣前總統李登輝計畫赴日一事，對日本政府施加高度政治壓力。文件顯示，當年中方私下警告，若李登輝以校友身分出席母校京都大學同學會「將會出大事」，反映北京對日台任何象徵性接近皆高度敏感。

根據外交紀錄，1994年3月日本駐中大使國廣道彥為協調首相細川護熙訪中行程，與中國外交部次長唐家璇會面時，唐家璇明確表達上述警告。李登輝當時希望以私人名義訪日、出席京都大學校友活動，但中方將此視為重大政治挑釁，最終未能成行。

文件指出，李登輝在1990年代為突破台灣國際孤立，積極推動以私人、休假名義進行的「休假外交」。另一方面，細川政權時期，日本執政聯盟內的新生黨多名國會議員公開主張強化對台關係，使北京對日台互動格外警戒。唐家璇其後升任中國外交部長。

外交文書也披露，早在1994年1月，日本外相羽田孜訪中期間，中國外長錢其琛即強硬表態，直指日本與台灣要人往來「不可接受」。中方更在會前多次要求日方於會談中重申對台立場，作為推動日中關係的前提。

日本政府當時回應仍緊扣1972年日中共同聲明，表示「理解並尊重」中國對台主張，強調日台關係僅維持非政府、實務層次。產經新聞指出，對照今日中國對日本首相高市早苗涉台發言的強烈反彈，30年前的外交紀錄顯示，北京對日台任何政治象徵的高度戒備，至今並未改變。

日本 高市早苗 中共

「宏泰58」拖斷海纜案 陸反控2台人走私

