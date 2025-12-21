日媒：多名外國官員憂心 台在野黨卡國防預算 恐削弱國際支持

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
台灣10月10日國慶日前夕，首都台北街頭國旗飄揚。(路透)
台灣10月10日國慶日前夕，首都台北街頭國旗飄揚。(路透)

日經亞洲21日報導，來自三大洲超過六名外國官員警告，台灣執政黨與在野黨持續升高的政治對立，可能削弱全球主要國家對台灣的支持。報導引述官員透露，儘管華府已推進對台逾110億美元軍售，但若台灣政治紛爭持續侵蝕安全計畫，一些國家縮減支持與接觸將是遲早的事。

一名七大工業國集團（G7）的資深政府官員表示，台灣各政黨若無法在防衛與安全議題上團結一致，「將為華府的孤立主義者提供藉口，藉此迴避在台灣海峽可能爆發的突發狀況與武裝衝突」；而台灣政壇正向歐洲與亞太地區的夥伴傳遞一個訊息，即「台灣尚未準備好為自我防衛付出一切努力」。

日經描述，台灣朝野過去一年半的政治對抗已阻礙安全改革、拖延國防預算；期間，國民黨與民眾黨試圖將中央資源下放地方、削弱行政權力，並拒絕出席賴清德總統主持的國安簡報，稱此舉旨在強化問責與制衡。另一方面，在野黨也透過立法提高憲法法庭裁決門檻，導致憲法法庭近一年無法運作，直到19日遭憲法法庭判定違憲後才恢復功能。

日經形容，這場混亂已讓外國官員質疑，台灣是否認真看待確保自身生存的問題，以及是否有能力因應美國總統川普帶來的不確定性。

另一名具影響力的西方官員表示：「我們憂心，許多人正把台灣自我防衛與嚇阻衝突的能力，特別是特別國防預算，當成政治操作的工具。這種政治遊戲讓台灣人民承擔風險，並在區域與全球層面，對台灣製造重大不穩定。」

這名西方官員表示，反對特別國防預算及反對提升台灣能力的核心論點站不住腳，「國際社會並不認為台灣防衛改革會升高衝突風險，反而擔憂防衛投資不足將削弱對話條件、助長威脅行動」；他並強調，台灣具備同時提高國防支出與兼顧經濟的財政能力，相關爭議的政治化只會為中國的認知作戰製造空間、撕裂社會。

一名歐洲官員質疑：「國民黨的盤算是什麼？」這名官員推測，國民黨的策略可能是癱瘓賴清德政府，並押注2028年大選時，選民會因政務停滯而怪罪賴總統。他強調，「這對國民黨是一場豪賭，尤其距離2026年下半年地方選舉不到一年之際」。

這名官員並以歐洲國家為例說明，國家內部通常對安全威脅的存在有共識，因此辯論主要聚焦如何因應威脅，以及如何在安全措施與言論自由等權利之間取得平衡」。

他說：「相較之下，台灣在是否存在威脅、或威脅是什麼這一點上，存在根本分歧。這使台灣不可能採取所需的措施，這是危險的。」

國民黨 賴清德 華府

台最新民調：54%民眾不樂見藍白封殺1.25兆國防特別條例

