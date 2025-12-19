我的頻道

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

前四海幫成員涉為中國吸收現役軍人 國安法起訴

中央社／高雄19日電
前四海幫成員錢姓男子受綽號「帝哥」的中國福建廈門王姓村長指示，邀請前金防部文姓軍官免費赴中旅遊，並企圖吸收現役軍人發展組織。圖為示意圖。（圖／AI生成）

前四海幫成員錢姓男子受綽號「帝哥」的中國福建廈門王姓村長指示，邀請前金防部文姓軍官免費赴中旅遊，並企圖吸收現役軍人發展組織。高雄高分檢18日依國安法等罪起訴錢男。

檢調調查，花蓮高分檢偵辦前空軍戰術戰鬥機聯隊程姓軍官（花蓮高分檢另提起公訴）刺探國防機密案時，發現前四海幫錢姓成員曾受綽號「帝哥」的中國福建省廈門市翔安區澳頭村王姓村長指示，誘邀前金門防衛指揮部文姓軍官，於2017年12月16日免費前往福建省廈門市旅遊，讓文姓軍官接觸王姓村長。

錢男為取得王姓村長承諾金錢報酬，2021年中又兩度聯繫文姓軍官碰面，並要求利用其曾任軍職身分及人脈，吸收現役軍人，企圖取得現役軍人與軍隊有關資料。但因文姓軍官始終沒有成功吸收現役軍人，導致錢男為中國發展組織行為未遂。

高雄高分檢去年11月間接獲法務部調查局國家安全維護工作站報請指揮，經承辦檢察官李廷輝縝密蒐證，詳實核閱查證卷內供述證據後，全案於18日偵查終結，並依修正前國家安全法第5之1條第4項、第1項意圖危害國家安全或社會安定，而為大陸地區違反第2條之1第1款發展組織未遂罪嫌提起公訴。

高雄高分檢19日說明，中共勢力近年不斷對台滲透竊密，造成國家安全威脅與日俱增，國家安全乃民主基石，檢方均主動與國防部負責軍事安全單位組成國安辦案團隊，並秉持縝密蒐證、毋枉毋縱原則，戮力偵辦，以確保國家長治久安，維護國人生命安全。

