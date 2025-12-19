吳豊山辭海基會董座 「被賴徵詢讓賢」 傳蘇嘉全接任

我的頻道

記者周佑政、蔡晉宇、廖士鋒／台北報導
海基會董事長吳豊山18日主持海基會第12屆董監事會第九次聯席會議，宣布請辭，將在今年底下台。(記者蘇健忠／攝影)
海基會董事長吳豊山18日主持海基會第12屆董監事會第九次聯席會議，宣布請辭，將在今年底下台。(記者蘇健忠／攝影)

台灣海基會董事長吳豊山18日宣布請辭，任期到今年12月31日，丟下兩岸人事震撼彈。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出；未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政。而據了解，新任海基會董事長人選可望由立法院前院長、現任台日關係協會會長蘇嘉全出任。

海基會於台北時間18日下午舉行第12屆董監事會第九次聯席會議，海基會在上午即罕見發出「重要採訪」通知，預料吳豊山將有重要談話，下午會場播放的背景音樂「你怎麼捨得我難過」、「愛上一個不回家的人」等憂傷歌曲，已預為下台先做鋪陳。

吳豊山致詞時指出，這是最後一次主持海基會董監事會議。他透露上周五(12日)賴清德約見，徵詢對海基會人事意見，他體貼總統人事安排的困難，「因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢」。

陸委會副主委梁文傑表示，陸委會非常感謝吳董事長在任期間對兩岸交流業務的卓越貢獻。吳豊山是去年11月接替涉案請辭的鄭文燦，至今不到一年兩個月。賴清德去年5月就職後，已歷經李大維、鄭文燦、許勝雄(代理)、吳豊山四位董事長，如今即將迎來第五位，如此密度為歷任總統所僅見。

吳豊山18日並發表長篇談話，詳述自己任內「三個階段」的作為，並披露了與對岸海協會的傳話管道往來情況，曾經想在7月率團訪問大陸未能成行，他最後拋出「苦口良藥、逆耳忠言」，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸間高貴的政治情操進而人民至上，和平至上，交流對話至上。呼籲兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大砲打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

郭雅慧強調，賴清德肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

據了解，蘇嘉全可望接掌海基會。民進黨人士說，蘇嘉全在卸任總統府秘書長後，高層在2021年確實曾徵詢過其擔任海基會董事長意願，後來因故未成，蘇嘉全曾在總統大選中操盤社會力、百工百業，與兩岸台商系統熟識，對海基會業務職掌有一定熟悉度。

蘇嘉全若出任海基會董座，其台日關係協會會長職務，則傳出可能由駐日前代表謝長廷接棒。黨內人士表示，謝長廷熟稔對日事務，若出任台日關係協會會長，相信能很快上手。

