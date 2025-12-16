雙城論壇 宋濤見蔣萬安？國台辦未回應台媒追問

我的頻道

特派記者陳政錄／北京即時報導
台北市長蔣萬安預計12月27日至28日率市府團參加雙城論壇，此行是否和大陸國台辦主任宋濤也受到討論。(記者陳正興／攝影)
中國大陸方面日前宣布，今年台北上海雙城論壇將於28日在上海舉行，以「科技改變生活」為主題，台北市府預計由市長蔣萬安帶隊出席。對於論壇舉辦，以及蔣萬安此行是否會和大陸國台辦主任宋濤見面，國台辦17日的記者會上並未鬆口，僅重申論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

國台辦發言人朱鳳蓮上午主持例行記者會，台灣媒體關切，去年時任上海副市長華源宣布將推動上海居民組團赴台遊，但至今未有進展，陸方此次是否再釋出訊息，推動那些合作？

朱鳳蓮回應，經上海、台北兩市有關方面商定，2025上海台北城市論壇將於12月28日在上海舉行。此次論壇以「科技改變生活」為主題，將通過交流研討推動兩市在科技交流、軌道交通、健康養老等方面的經驗分享和互動交流。

她說，論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與台北各領域的交流與合作。

對於台媒再追問，國台辦宋濤是否藉此次雙城論壇機會，與台北市長蔣萬安實現首次見面？朱鳳蓮僅說，「關於上海台北城市論壇的安排，我剛剛已經回答過了」，並未再做表述。

前次蔣萬安於2023年8月首次赴上海出席雙城論壇時，也曾傳出可能與宋濤見面，但最後未實現。

