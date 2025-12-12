華府直擊／林佳龍低調訪美、避曝光 與媒體「諜對諜」攻防戰

外交部長林佳龍近日訪美，住在離華盛頓特區有一橋之隔的阿靈頓，選擇與美國在台協會（AIT）華盛頓總部相近的凱悅尚萃（Hyatt Centric）飯店。圖為飯店外觀。(記者陳熙文／攝影)

周四晚間，華府 圈傳出中華民國外交部長林佳龍出現在美國在台協會（AI T）位於阿靈頓的華盛頓總部附近，登時引發不少臆測。

由於林佳龍在聯合國大會期間，成功在紐約設宴與美方官員交流，其努力尋求外交突破的舉動並不讓人感到意外，但台美雙方究竟會針對什麼議題交流，引人好奇。

正值美國國務院12日舉辦首屆「矽谷和平高峰會」（Pax Silica Summit），美國擬與多國簽署宣言，旨針對稀土、晶片、人工智慧（AI）等領域建立合作聯盟，有意反制中國既有，以及正在崛起的領導地位。

國務院也在高峰會前一晚舉行開幕酒會，有人猜測林佳龍此刻訪美與美國致力於在核心技術和材料上，凝聚盟友合作關係有關，不過有與會人士表示，林佳龍並未現身酒會，倒是台駐美代表俞大㵢11日晚間曾在酒會中露臉。

對於林佳龍成謎的訪問行程，台灣駐華府媒體評估現任外長住在華盛頓特區過於敏感，恐引發爭議，推敲他可能下榻離華府有一橋之隔，與AIT 辦公室相近的凱悅尚萃（Hyatt Centric）飯店，走路離AIT僅有不到3分鐘的路程。

11日一大早，媒體陸續抵達飯店一探究竟，果然在飯店大廳目擊台駐外人員和外交部幕僚；林佳龍8時左右也出現在飯店餐廳前，但只出現幾秒，就被幕僚匆匆帶離媒體視線。

外交部基於台美默契，不願林佳龍曝光，作風格外低調，不但拒絕讓媒體採訪，也不肯留下任何影像紀錄，遂與媒體展開「諜對諜」的攻防戰。

在早餐用畢後，林佳龍在幕僚的指引下，未從餐廳大門離開，而是避開媒體眼線追蹤，經餐廳暗門坐上公務車。

不過駐華府媒體誤打誤撞，隨即發現林佳龍已離開飯店，正在AIT辦公室與美方官員見面。

據了解，林佳龍此次有部長辦公室幕僚隨身出訪，還有北美司司長王良玉同行，AIT處長谷立言也意外出現；谷立言不久前才在台灣官邸宴請賴清德總統和副總統蕭美琴，現在又出現在美國，與林佳龍一起開會。

林佳龍一行人自12日上午9時在AIT開會至下午2時左右，中午在AIT吃便當，最後透過建物的地下停車場通道出入，掩人耳目。據悉，林佳龍下午回到飯店後，仍與俞大㵢等人舉行內部會議，並準備返台。

為求不讓在場媒體捕捉到林佳龍和訪團的畫面，外交部人員甚至要求飯店打開平時傾倒廢棄物的後門通道出口，讓人員繞道，分批離開現場。

據了解，林佳龍此行約待3天左右，過程是低調再低調，台美之間都希望是無人知曉的秘密訪問，沒想到卻因為有人巧遇林佳龍而意外曝光。有涉外人士分析說，美台討論的議題可能涉及到賴清德總統的過境，為未來的行程鋪路，也可能討論到美台的廣泛合作。