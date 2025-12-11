入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

南韓 電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」，賴清德 總統10日喊話南韓「尊重台灣人民意志」，多家韓媒跟進報導。南韓外交部11日正式回應，稱韓方「堅持推動韓台非官方、實質合作的立場」。另外，有南韓學者分析認為，台灣此舉可能在試探南韓對「台灣有事 」論引發日中對峙的立場。

南韓紐西斯通訊社（Newsis）報導，南韓外交部發言人朴日（박일，譯音）11日在例行記者會上就台灣要求更改標示表示，韓方「一貫堅持在韓台之間推動非官方、實質合作的既有立場」，並補充「今後也將與台灣持續推動實質合作，並在這個立場下處理相關問題」。

南韓電子入境卡系統入出境資料中的國家選項，將台灣錯誤標示為「CHINA（TAIWAN）」，賴清德總統10日出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮受訪表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進，穩定區域和平，並促進區域繁榮發展。

YTN、南韓SBS電視台、朝鮮日報、韓國日報與每日放送等多家韓媒10日跟進報導賴總統發言，並指出台灣外交部3日已與韓方交涉要求更正，當時並未獲得積極回應；台灣外交部續於9日表示將全面重新檢視對韓關係，且特別點出台韓貿易之間存在巨額逆差，暗示雙邊可能升級為貿易衝突。

韓媒大多點出這件事引發台灣執政與在野正反意見；News1則提到，這項標示引發台灣強硬立場，並出現「限韓令」、禁用Line等反彈聲音。

朝鮮日報英文網引述漢陽大學國際地域研究院教授姜俊榮（Kang Jun-young，譯音）評論，「這件事反映台灣可能在試探南韓對近來『台灣有事』論引發中日對峙的立場。」

姜俊榮說，「南韓與台灣同屬自由民主陣營，在關鍵供應鏈上利益一致」「無論如何必須避免報復措施，否則可能正中中國下懷」。