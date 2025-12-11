我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日韓高峰會敲定 高市早苗、李在明1月在奈良東大寺會面

每月孝親費6千元 各背學貸 亞裔醫師夫婦叫苦

入境卡標「中國（台灣）」賴清德喊話後 南韓外交部回應了

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)
身兼民進黨主席的賴清德總統。(圖／民進黨提供)

南韓電子入境卡系統將台灣錯誤標示為「中國（台灣）」，賴清德總統10日喊話南韓「尊重台灣人民意志」，多家韓媒跟進報導。南韓外交部11日正式回應，稱韓方「堅持推動韓台非官方、實質合作的立場」。另外，有南韓學者分析認為，台灣此舉可能在試探南韓對「台灣有事」論引發日中對峙的立場。

南韓紐西斯通訊社（Newsis）報導，南韓外交部發言人朴日（박일，譯音）11日在例行記者會上就台灣要求更改標示表示，韓方「一貫堅持在韓台之間推動非官方、實質合作的既有立場」，並補充「今後也將與台灣持續推動實質合作，並在這個立場下處理相關問題」。

南韓電子入境卡系統入出境資料中的國家選項，將台灣錯誤標示為「CHINA（TAIWAN）」，賴清德總統10日出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮受訪表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進，穩定區域和平，並促進區域繁榮發展。

YTN、南韓SBS電視台、朝鮮日報、韓國日報與每日放送等多家韓媒10日跟進報導賴總統發言，並指出台灣外交部3日已與韓方交涉要求更正，當時並未獲得積極回應；台灣外交部續於9日表示將全面重新檢視對韓關係，且特別點出台韓貿易之間存在巨額逆差，暗示雙邊可能升級為貿易衝突。

韓媒大多點出這件事引發台灣執政與在野正反意見；News1則提到，這項標示引發台灣強硬立場，並出現「限韓令」、禁用Line等反彈聲音。

朝鮮日報英文網引述漢陽大學國際地域研究院教授姜俊榮（Kang Jun-young，譯音）評論，「這件事反映台灣可能在試探南韓對近來『台灣有事』論引發中日對峙的立場。」

姜俊榮說，「南韓與台灣同屬自由民主陣營，在關鍵供應鏈上利益一致」「無論如何必須避免報復措施，否則可能正中中國下懷」。

南韓 賴清德 台灣有事

上一則

5.9億炸藥軍購竟由裝修公司得標 藍委批「小吃店進口快篩翻版」

下一則

加強防務合作？路透：台外交部政務次長吳志中近期密訪以色列

延伸閱讀

南韓稱台「中國（台灣）」賴清德：盼尊重台灣人民意志

南韓稱台「中國（台灣）」賴清德：盼尊重台灣人民意志
解放軍機騷擾日本 賴清德指陸方「行為非常不恰當」

解放軍機騷擾日本 賴清德指陸方「行為非常不恰當」
國籍稱呼 賴清德：盼南韓尊重台灣人民意志

國籍稱呼 賴清德：盼南韓尊重台灣人民意志
賴清德中華民國說 劉世芳：現在的國號就叫中華民國

賴清德中華民國說 劉世芳：現在的國號就叫中華民國

熱門新聞

最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺