Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

南韓電子入境卡標註「中國（台灣）」 台重新檢視關係

記者張文馨／台北10日電
南韓在電子入境申報單稱呼「中國（台灣）」迄未改正，台灣外交部拉高分貝，將全面重新檢視與南韓政府的關係。（本報資料照片）
南韓在電子入境申報單在「出發地」及「目的地」欄位將台灣顯示為「中國（台灣）」，從2月迄今未改正，台外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨在例行記者會表示，外交部全面重新檢視與南韓政府的關係，並研議可行的因應方案；他提到，對韓關係除了存在不當稱呼的問題外，也存在貿易逆差。

在外交部對南韓拉高分貝後，朝野立委均呼籲政府拿出對策。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，國家尊嚴問題沒有模糊空間，南韓遲未更正，確實有檢討雙邊合作模式的必要。國民黨立院外交委員會召委馬文君說，台灣不是好欺負，台方有晶片供應鏈的籌碼、也有經貿逆差可以重新評估，旅遊與官方合作也都能調整強度。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，外交部應繼續向南韓爭取，並檢視對韓關係；國際政治是現實殘酷的，台方除持續對南韓交涉，也要做好因應美國總統川普治下國際地緣政治的變化。

南韓的電子入境卡填表網頁上，有兩種稱呼台灣的方式，在護照訊息欄位直接稱呼我為「台灣」，但是在出入境的出發地、目的地國家欄位，標註為「中國（台灣）」。知情人士表示，該網頁今年2月上線以來，台方就注意到此不當稱呼問題，持續對韓交涉。但韓方表示知悉後，卻無相應調整作為。

交通部觀光署統計，去年台灣旅客到南韓旅遊者近143萬人次。南韓觀光公社日前指出，台灣旅客是南韓的第三大客源國，今年目標希望有160萬名台灣旅客赴韓，今年1月到2月比去年同期成長34%。

劉昆豪表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來均密切，台方珍視台韓數十年的情誼；不過，除了台方近期公開對南韓電子入境卡不當稱呼表達嚴正關切，要求應以最快速度改正外，外交部也提及，台韓之間在貿易上存在巨額逆差的事實，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。

對於可能的相應作為，外交部說，正全面檢視雙邊整體關係，同時將以雙邊既有緊密交流基礎為出發點，評估如何進一步推動更具對等平衡的台韓關係。

