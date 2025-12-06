「黃仁勳Nvidia尾牙將訪台」 蔣萬安：邀出席與北市簽約

我的頻道

記者邱書昱／台北6日電
曾獻瑩拿北市高中生們製作的機器人與台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）合影。(記者邱書昱／攝影)
曾獻瑩拿北市高中生們製作的機器人與台北市長蔣萬安（左）、副市長李四川（右）合影。(記者邱書昱／攝影)

台北市長蔣萬安昨赴議會總質詢，北市議員曾獻瑩詢問距離Nvidia(輝達，另譯英偉達)簽約之前要做的作業，以及屆時簽約是否邀請輝達執行長黃仁勳？蔣萬安說，原則上希望有參加輝達尾牙時，可以參與簽約，黃有回覆會參加尾牙。曾更問到簽約完成，副市長李四川是否就去選新北市長？李說，先完成該做的事。

本報系聯合報報導，曾獻瑩詢問，距離輝達簽約前還有哪些困境挑戰？李四川回，目前有兩件事情要合作，簽約的時候，輝達要寫投資計畫書，要求大概要2個月，完成後要經過審查，審定後才能簽約。

李四川也說，市府要做都市計畫變更，因為原先設計，都市計畫中間道路合併，連接到外面道路，下禮拜就會公開展覽，沒有意見就會召開都委會，尋求變更。

此外，曾獻瑩問說，輝達執行長黃仁勳日前結束台灣行程時，也透露明年一月會再來台灣。蔣萬安說，與黃仁勳說明相關進度，屆時如果有來台灣參加輝達尾牙，可以參與簽約儀式；黃有回覆說，原則上會參與尾牙，一切順利，我們希望可以一起參與簽約儀式。

蔣萬安說，預計相關流程是在1月底，或是農曆2月上旬，屆時可以有正式簽約，設定地上權給輝達。

曾獻瑩也問，屆時輝達簽約完成，是不是如同外界關心的圓滿達成任務，投入思考新北市長選舉？辭去副市長？李四川說，前期到現在為止，黨的機制是否有初選等辦法，到現在還沒看到，那重點還是把輝達該做的事情，包含簽約、都市計畫變更一定會先完成。

另據台北中國時報報導，曾獻瑩昨質詢蔣萬安與副市長李四川，提及是否能接受有民進黨人士質疑「輝達落地台北市並非政績」的說法？李四川直言，是不是政績，交由市民決定，他還是會把該做完的事，包括與輝達簽約、都市計畫變更，一定都會完成。蔣萬安則替李四川緩頰，強調他接觸到的大多數民眾，都認為輝達在台北設總部絕對是政績，而且他也認為這絕對是李四川的功勞。

輝達 蔣萬安 黃仁勳

