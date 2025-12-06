我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

新聞評論／何止通緝犯被陸丟包 台還丟了司法管轄權

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國大陸公安4日突然一次將多名涉詐台籍人士遣返金門，讓水頭碼頭現場一度混亂，甚至有民眾直擊大批移民署國境隊人員一字排開到碼頭嚴陣以待，而港警卻遲遲未現身，讓不少人覺得很奇怪。(圖／讀者提供)
中國大陸公安4日突然一次將多名涉詐台籍人士遣返金門，讓水頭碼頭現場一度混亂，甚至有民眾直擊大批移民署國境隊人員一字排開到碼頭嚴陣以待，而港警卻遲遲未現身，讓不少人覺得很奇怪。(圖／讀者提供)

中國大陸公安近日連續遣返兩批在大陸服完刑的台籍通緝犯，首批10人經由小三通送至金門，第2批3人甚至讓他們自行搭機降落松山機場。因事出突然，兩岸事前未曾溝通，台方接人時顯得措手不及；縱放處理也標準不一，有人直接送監執行，有人則自行離去。陸方這種「丟包」作法，顯示兩岸「共同打擊犯罪機制」已完全生鏽，也暴露政府的管轄及應變出現了大片空窗。

儘管陸委會聲稱有接獲陸方的通知，但從金門航商緊急通報及移民署、港警手忙腳亂接人的情況看，應該是將通緝犯送上運具後，方才通報。陸委會副主委梁文傑承認，這次遣返和過去的兩岸共打機制「不太一樣」，未依固定管道進行；他也呼籲，希望未來能「依慣例」進行。虧梁文傑還記得「共打慣例」，問題是，當賴政府一再拉高兩岸緊繃態勢，拒絕兩岸的正常溝通與交流，此刻雙方誰還會把「慣例」放在心上？

這次大陸連續丟包台籍通緝犯的作法，顯非地方公安部門臨時起意行事，絕不可小覷。第一，這些人都已在大陸受審並服完刑期，陸方要凸顯的是他們已接受了中華人民共和國的司法懲治，因而放他們「返鄉」，這也在挑戰台灣司法管轄的處理。第二，這些通緝犯都未持任何證明文件，沒有中華民國護照、台胞證或身分證，這當然也構成台方邊境管理識別的考驗。第三，接連兩樁遣返，分屬大陸不同省份的公安機關管轄，顯示這是根據中央指令行事，而非純屬巧合。

首批的10名通緝犯，是經由金門小三通搭船遣返。由於是在大陸公安的嚴密監控下強行登船，通緝犯理著平頭，已引起其他旅客議論紛紛。到港後，移民署及港警登船查驗身分，更引發旅客騷動與恐慌，對於在不知情下與通緝犯同船感到不安。陸方用丟包方式將通緝犯送回固然突兀，但如果兩岸之間溝通管道暢通無礙，共同打擊犯罪的機制健在，何致落到此地步？陸方已給予這些詐騙犯應有的司法懲治，若不放他們返台，難道要繼續養著他們？

更值得注意的是，在首批通緝犯遣返引發關注後，吉林公安也企圖將三名已服完刑的台籍通緝犯透過小三通遣返。但由於金門方面拒絕他們登船，陸方在未經徵詢下，竟轉而安排三人由廈門搭機直接降落松山機場。其間過程，究竟搭乘什麼航班、如何放行，陸委會語焉不詳。不難想像，整個作業充滿行政漏洞，移民署和刑事局必然也是一陣手忙腳亂。兩岸之間，若連通緝犯的處理都無法共同面對，最後只能被迫採取「丟包」方式，豈不是太可悲了！

兩岸打擊詐騙的心態不同，台方一向從寬處理，導致台灣詐騙集團在海內外氾濫橫行。在這種情況下，許多民眾甚至希望行騙海外的詐欺犯被送到大陸受審，或許更有改造或教化可能。這次連續兩批被陸方遣返的詐騙犯，正是在不同案件中服完刑期的犯人。但令人不解的是，在陸方的註記中，他們是台灣「通緝中」的罪犯；但首批抵達金門的10人中，有2人卻因無通緝紀錄而被放走；搭機降落松山的3人，也有1人獲釋。這是紀錄出錯，或者又是兩岸司法寬嚴不一所致，也值得探討。

大陸以海、空並進的方式「丟包」我通緝犯，手法確顯突兀。從另一個面向看，這也是賴政府任意中斷兩岸交流所必須承受的後果。尤其，接收在對岸服完刑的詐欺犯，也反射台灣流失司法管轄主權的尷尬。賴政府若還記得兩岸共打機制，那就先恢復溝通對話吧！

遣返 詐騙集團 移民

上一則

台民代助理費除罪化修法付委 工會轟自肥「勞動權益倒退十年」

下一則

台財劃法覆議案遭封殺 卓榮泰8連敗 在野嗆：覆議當兒戲

延伸閱讀

台美關稅談判 卓揆：技術性磋商已完成 待總結會議達成協議

台美關稅談判 卓揆：技術性磋商已完成 待總結會議達成協議
兩岸共打協議停擺...陸突遣返台10詐騙犯 台措手不及

兩岸共打協議停擺...陸突遣返台10詐騙犯 台措手不及
陸經小三通「突襲丟包」嫌犯 台警憂成常態

陸經小三通「突襲丟包」嫌犯 台警憂成常態
丟包？中國突經小三通遣返10台詐騙犯 台方措手不及

丟包？中國突經小三通遣返10台詐騙犯 台方措手不及

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡