賴見美NCAFP訪團：提升國防 因應中恫嚇

美國在台協會（AIT）臉書5日貼出處長谷立言（右一）與賴清德總統（左一）、副總統蕭美琴（右二）等人餐敘照片。（取材自AIT臉書）

賴清德 總統昨接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇等手段，企圖改變台海現狀；面對威權主義擴張，唯有實力才能帶來和平，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，是台灣堅定且負責任的行動。

NCAFP近日開始新一輪穿梭兩岸的行程，4日，中共中央對外聯絡部副部長陸慷在北京會見美國外交政策全國委員會代表團，「就中美關係及共同關心的問題交換看法」。

NCAFP訪團成員包括會長艾略特、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇計畫主任董雲裳、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山及太平洋世紀研究所所長薄瑞光等。

賴總統表示，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅台灣及周邊國家，企圖改變台海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。

賴總統強調，面對威權主義擴張，「我們非常清楚，唯有團結才能克服挑戰，唯有實力才能帶來和平。」賴總統說，上周已提出為期8年、400億美元特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。

賴總統感謝美國歷任政府，依「台灣關係法」及「六項保證」，履行對台支持和承諾，以及美國國會長期展現對台的跨黨派支持。美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，美國總統川普已簽署生效，就是最好證明。NCAFP代表團昨上午轉到台北海基會拜會。

美國在台協會（AIT ）臉書昨天貼出處長谷立言 與賴總統及台方政府高層餐敘照片，谷立言表示，展望2026年與未來，美國與台灣將持續攜手前行。美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。賴總統稍早也分享AIT貼文表示，回顧這1年，台美在許多關鍵領域取得實質進展；2026年將是承先啟後的1年，台灣會持續與美國並肩同行。