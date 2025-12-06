我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

賴見美NCAFP訪團：提升國防 因應中恫嚇

記者周佑政、廖士鋒／台北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國在台協會（AIT）臉書5日貼出處長谷立言（右一）與賴清德總統（左一）、副總統蕭美琴（右二）等人餐敘照片。（取材自AIT臉書）
美國在台協會（AIT）臉書5日貼出處長谷立言（右一）與賴清德總統（左一）、副總統蕭美琴（右二）等人餐敘照片。（取材自AIT臉書）

賴清德總統昨接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪團時表示，中國近來持續以軍事恫嚇等手段，企圖改變台海現狀；面對威權主義擴張，唯有實力才能帶來和平，持續提升國防力量，展現自我防衛決心，是台灣堅定且負責任的行動。

NCAFP近日開始新一輪穿梭兩岸的行程，4日，中共中央對外聯絡部副部長陸慷在北京會見美國外交政策全國委員會代表團，「就中美關係及共同關心的問題交換看法」。

NCAFP訪團成員包括會長艾略特、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇計畫主任董雲裳、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山及太平洋世紀研究所所長薄瑞光等。

賴總統表示，中國近來持續以軍事恫嚇、灰色地帶壓迫、經濟脅迫、外交打壓等手段，威脅台灣及周邊國家，企圖改變台海現狀，挑戰印太安全及國際秩序。

賴總統強調，面對威權主義擴張，「我們非常清楚，唯有團結才能克服挑戰，唯有實力才能帶來和平。」賴總統說，上周已提出為期8年、400億美元特別預算案，將用於重大對美軍事採購以及國防自主，並大幅強化不對稱作戰能力。

賴總統感謝美國歷任政府，依「台灣關係法」及「六項保證」，履行對台支持和承諾，以及美國國會長期展現對台的跨黨派支持。美國參、眾議院近期通過「台灣保證落實法案」，美國總統川普已簽署生效，就是最好證明。NCAFP代表團昨上午轉到台北海基會拜會。

美國在台協會（AIT）臉書昨天貼出處長谷立言與賴總統及台方政府高層餐敘照片，谷立言表示，展望2026年與未來，美國與台灣將持續攜手前行。美國對台灣的承諾一如既往，堅若磐石。賴總統稍早也分享AIT貼文表示，回顧這1年，台美在許多關鍵領域取得實質進展；2026年將是承先啟後的1年，台灣會持續與美國並肩同行。

谷立言 AIT 賴清德

上一則

翻拍機密收賄百萬…總統府憲兵共諜案 判關7年定讞

下一則

休假被叫回加班...蕭美琴宜蘭行 24歲警執勤交管遭撞命危

延伸閱讀

北美7-11亞洲化？這款風靡日本的三明治已上市

北美7-11亞洲化？這款風靡日本的三明治已上市
美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交

美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交
從蔣介石到澤倫斯基：反貪成為美國脫身的外衣

從蔣介石到澤倫斯基：反貪成為美國脫身的外衣
宏都拉斯總統大選阿斯夫拉微幅領先 華府密切關注

宏都拉斯總統大選阿斯夫拉微幅領先 華府密切關注

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
最新報告顯示，2025年台灣財富逾10億美元的億萬富豪人數持續高於許多先進國家。路透

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

2025-12-05 08:41
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型
中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡

中國男持刀猛刺日本女同事 送醫不治身亡