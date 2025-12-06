我的頻道

周柯宇辦理退出美籍 劉亦菲卻躺槍 被罵上熱搜

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

台封小紅書 蔣萬安：還能自稱不翻牆的民主嗎？

台灣新聞組／台北6日電
台北市長蔣萬安（中）表示，如果賴清德政府執意封鎖小紅書，「還能稱我們是不翻牆的民主嗎？」。（本報資料照片）
政府宣布封鎖小紅書一年，各界質疑臉書等其他社群平台的詐欺案和財損均遠高於小紅書，批中央雙標。台北市長蔣萬安昨天表示，台灣在華人世界一直引以為傲的言論自由，如果賴清德政府執意這樣做，「還能稱我們是不翻牆的民主嗎？」

北市警局統計，去年1月至今年10月止，北市電信網路平台涉詐案件共1萬4957件，財損約132億元，其中以Meta（含臉書）4581件、財損30.8億元最多，占整體25.6%；小紅書283件、財損0.5億元，占0.37%。

北市議員曾獻瑩昨根據警方資料，批評臉書規避查核，也未認真配合打詐，北市法務局之前認定台灣臉書公司規避查核，依消保法開罰15萬元，卻收到回覆說和公司沒關係。他說，若一則廣告罰30萬元，今年臉書詐騙廣告就2萬多件，總計要罰62億元，市府須展現打詐決心開罰。

法務局長連堂凱說，台灣臉書給政府的回應，顯示公司沒有管理能力，已展開調查台灣臉書有無服務廣告，若在台灣收廣告費，就必須要對台灣地區詐騙管制有對應能力。

「臉書的說法不負責任。」蔣萬安說，社群平台都應配合打詐，市府已成立跨局處打詐小組。警方持續蒐集追蹤各大平台涉詐廣告內容，若發現疑似違法卻未下架，立即函報主管機關裁罰，並要求平台業者增設廣告上架前的風險審查與防範機制。

蔣萬安說，打詐一定要做，但須標準一致、方法合理，政府要清楚說明標準，每月或定期檢視成效。他說，有人說小紅書是對岸的平台，但他認為要對台灣民主和年輕人有信心。

另外，淡江大學國際事務學院長包正豪質疑，電話詐騙可是始祖，政府怎麼不禁電話？國民黨考紀會前主委、律師葉慶元則認為，主管機關跳過程序直接禁網路業者，是北韓法學派的依法行政嗎？

包正豪表示，政府先以反詐為由，再增加資安檢測的補充理由禁小紅書，但電話詐騙可是始祖，政府怎麼不禁電話？包正豪認為，政府恐怕是心虛，所以增加資安檢測的理由，但國家安全不應該成為政府濫權侵害人民自由的藉口，否則政府就有言論監控之嫌。

葉慶元質疑，小紅書如果申請來台設立子公司，民進黨政府會准嗎？畢竟連愛奇藝都被趕走了，既然不會准，小紅書怎麼接受監管，又怎麼能因為小紅書不接受監管就封鎖、禁止使用。

葉慶元指出，依據詐欺犯罪危害防制條例，小紅書屬於網路廣告平台業者，第廿九條明定須在台灣指定及提報法律代表，如果未提報的，數發部應該要以適當方式公告名稱，並通知補正；第卅九條如果經過公告、通知，平台業者仍不配合指定及提報法律代表，依法可以處二五○萬元至一億元罰鍰，如果還不配合，可以按次處罰；持續不配合，得召集專家審議會議，命網路業者停止解析或是限制接取。

葉慶元反問，主管機關完成哪些手續？有公告、通知、處罰鍰、按次處罰、召開專家審議會議，還是由專家審議會議決議？主管機關跳過第卅九條，就命網路業者停止解析、限制接取，是北韓法學派的依法行政嗎？

