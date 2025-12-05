我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

柯文哲直播復出：最怨賴清德把台灣弄得四分五裂

記者林銘翰／台北5日電
民眾黨前主席柯文哲（右）4日晚間與民眾黨主席黃國昌合體直播，兩人從司法攻防、立法院動態聊到軍事採購特別預算。（圖／台灣民眾黨提供）
民眾黨前主席柯文哲交保後，昨晚首度與民眾黨主席黃國昌合體直播，被視為民眾黨「兩個太陽」合體，線上觀看人數最高達到約5萬6000人。柯文哲表示，民進黨把中國當作境外敵對勢力、在野黨當作境內敵對勢力，「我對賴清德總統最大的抱怨，怎麼把台灣弄得四分五裂。」

本報系聯合報報導，柯文哲說2024年總統選舉期間，賴總統曾承諾要到立法院接受答詢，總統存在的目的是團結國家、協調紛爭，但「我覺得賴清德是國家分裂最重要的原因，好像意見不同就變成中共同路人」；民進黨把中國當作境外敵對勢力、在野黨當作境內敵對勢力，賴總統把內部都能搞成這樣，哪有辦法處理外部，他提醒黃國昌未來一至兩個月，最大危機就是軍事採購議題。

對於2026藍白合，柯文哲說，規則講清楚就好，不要再像2024藍白合。會不會跟國民黨主席鄭麗文見面？柯表示，現在他不是黨主席，有事也是黃國昌去處理。

台北中國時報報導，前民眾黨主席柯文哲交保後，4日首次以跟民眾黨主席黃國昌合體直播方式復出，大談賴清德總統台幣1.25兆元國防特別預算。柯感嘆賴清德怎麼把台灣搞得四分五裂，要如何集中精神處理外面的麻煩？總統存在目的是團結國家，但賴現在卻變成是全台分裂的最重要原因。

柯文哲質疑，總統存在目的是團結國家，應協調紛爭，「但現在賴清德變成全台灣分裂最重要的原因」，而且不只打在野黨，如果民進黨內沒有「信賴」也被打得很慘。

柯文哲說，民進黨常說「抗中保台」，但「保台」才應是目的，「抗中」只是手段之一，結果民進黨卻把抗中變目的，且花錢也無法買到和平，F16V至今未到貨、海鯤號沒潛下去，「錢要合理地花，沒有人不愛台灣，我們都住在這裡，維持現狀還是台灣最大公約數」。

至於何時和國民黨主席鄭麗文見面以及「藍白合」問題，柯表示不用為見面而見面，該見的時候就會見；縣市長選舉就把規則定清楚就好，不要再讓分了。

柯文哲 賴清德 民眾黨

新聞評論／陳水扁傳將復出主持節目 賴清德恐芒刺在背

黑白集／日相高市退縮 賴清德壽司吃了個寂寞

