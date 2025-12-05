賴清德「樂意助中國解決經濟問題」 學者諷：囈語

賴清德樂意助中國解決經濟問題，被諷是囈語。（記者蘇健忠／攝影）

賴清德 總統接受紐約時報 「交易錄峰會」（DealBook Summit）視訊專訪內容，4日凌晨播出。被問及如果中國入侵台灣，美國協防台灣的機率；賴總統並未正面回答，他僅表示，美國總統川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢。

本報系聯合報報導，賴總統指出，台灣與美國雖沒有正式邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會1979年通過「台灣關係法」，也感謝雷根總統1982年提出對台灣的6項保證，數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台美關係的確堅如磐石。

賴總統說，非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所在意的貿易逆差問題，也可以深化台美經貿關係，更進一步強化友盟關係。

中國大陸國家主席習近平曾表示，解放軍 的目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力。談到北京「時間表」，賴總統說，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備」，不管解放軍何時要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是基本原則。

賴總統說，「我們對和平有理想，但是不能夠有幻想，和平必須要靠實力才能獲得。」所以要提高國防預算、強化國防力量，減少對中依賴，強化經濟韌性，與民主陣營站在一起，發揮肩並肩力量、發揮嚇阻效果，以備戰來達到避戰與和平。

賴總統提到，中國目前經濟非常不好，非常希望習近平在中國經濟內部競爭的時候，考慮的不是在於如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好；台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟問題。

學者認為，相較過去賴總是把大陸認定為「境外敵對勢力」，這次發言看似態度放軟，但陸方是世界兩大強權之一，不會把台灣當成重要的經濟解方。

台北大學公行系教授劉嘉薇認為，賴清德態度放軟，過去認定對岸為「境外敵對勢力」、提「賴17條」等措施，如今特別點出大陸經濟狀況不佳，說台灣有能力幫忙，又提到2010年台灣高達83.8％對外投資在大陸、去年只剩7％左右，就是想凸顯台灣對大陸的經濟幫忙很大。

劉嘉薇提及，但大陸身為世界兩大強權國家之一，對於要如何解決經濟問題有自己的看法，不會把台灣當重要解方，賴清德試圖喊話、想讓雙方地位變得較為平等，不見得能奏效。

台師大政研所教授曲兆祥指出，1979年曾有篇漫畫諷刺大陸當時稱可「援助」台灣，畫中以騎腳踏車的中共對乘坐賓士車的台灣作為對比，雖然現在兩岸差距沒這麼大，但賴清德有點像是騎腳踏車的人，跟開賓士車的對岸喊話「你需要的話我可幫你」，一個人不斷發出囈語。

曲兆祥特別提醒，賴清德自豪台灣經濟成長率7.27％，但今年GDP成長如此之大不一定是好事，畢竟該專訪也提到「解放軍目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力」，台灣半導體外銷快速增加，是否代表歐美可能擔憂兩岸2、3年後局勢不穩定，因此開始在囤貨？