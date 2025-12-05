我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

小紅書被禁 在野黨：意識形態作祟 有政治目的

台灣新聞組／台北5日電
內政部政務次長馬士元（右）、警政署副署長李文章（左）4日舉行記者會，指小紅書涉詐及資安疑慮，即起進行網際網路停止解析、限制接取處分1年。（記者廖炳棋／翻攝）
內政部政務次長馬士元（右）、警政署副署長李文章（左）4日舉行記者會，指小紅書涉詐及資安疑慮，即起進行網際網路停止解析、限制接取處分1年。（記者廖炳棋／翻攝）

內政部刑事局昨以涉及千餘件詐騙案為由，宣布封鎖在台用戶超過三百萬人的中國大陸社群平台小紅書。在野黨立委反問，其他社群平台也有詐騙案件，他們質疑禁小紅書背後有政治目的，是意識形態作祟。

國民黨立委葉元之說，警政署一六五打詐儀表板顯示，發生在小紅書的詐騙案有幾百件，但另一個社群平台Threads一天就有幾千件詐騙通報，刑事局反不去禁，此外，臉書和LINE的詐騙一大堆，政府也沒作為。他質疑政府封禁小紅書背後有政治目的，是意識形態。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，刑事局應該提出更加具體且具有說服力的數據；針對網路平台詐騙氾濫問題，「應該要求（平台業者）改進，不是直接停掉」，若還是出現問題，再來禁較公平。

陸委會副主委梁文傑昨天下午在記者會上回應媒體小紅書遭禁議題時，首先反問「小紅書有遭禁嗎？」他隨後說，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟體，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。

陸委會主委邱垂正曾經表示，一直高度懷疑小紅書是否為統戰工具，陸委會也高度警惕，一直與相關主管機關討論這個問題，他認為進一步從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻。

陸委會也曾多次在社群媒體示警「小紅書、抖音等陸製App資安風險高」，並提到在國內應審慎使用抖音、小紅書、微博等中國大陸社群平台，中國大陸相關網路與社群系統有高機率彼此相互對照，可確認個人身分，使用者可能遭到跨境騷擾。

「小紅書」成立於2013年，起初是海外購物分享社區，2017年從電商全面轉型社區，聚焦在社區使用者規模增長。2021年小紅書估值曾高達兩百億美元。目前小紅書App有三億名活躍用戶，在台用戶超過300萬人。今年6月也進軍香港成立首個境外辦公室。

小紅書 詐騙 App

上一則

陸經小三通「突襲丟包」嫌犯 台警憂成常態

下一則

新北市退休校長山難亡 檢方要查領隊刑責 遭疑延誤救援時機

延伸閱讀

台禁小紅書1年 在野批意識形態作祟

台禁小紅書1年 在野批意識形態作祟
台封小紅書非特例 Meta關數十萬澳洲青少年帳號

台封小紅書非特例 Meta關數十萬澳洲青少年帳號
內政部令封鎖小紅書 台灣網路資訊中心依法啟動屏蔽措施

內政部令封鎖小紅書 台灣網路資訊中心依法啟動屏蔽措施
台內政部暫行封鎖小紅書 陸委會：針對詐騙 非國家

台內政部暫行封鎖小紅書 陸委會：針對詐騙 非國家

熱門新聞

宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
陳永康27日針對國家安全戰略，介紹其研究的一整套框架。（記者廖士鋒／攝影）

賴清德拋400億美元國防預算 前海軍司令點名這些問題「統統沒有講」

2025-11-27 03:10
陳揮文離開任職了19年的飛碟電台。圖／摘自臉書

疑狠罵鄭麗文遭辭退 陳揮文「飛碟晚餐」接班人曝光

2025-11-30 13:35
CNN說，台灣的經濟發展果實都落在科技業，導致市井小民對經濟榮景無感。(路透)

AI大幅提振台灣經濟 市井小民卻無感？CNN揭關鍵原因

2025-11-29 15:24
陳姓高職生不滿被母親沒收手機，加上母親曾說「18歲就要趕你出門」，拿水果刀闖進母親臥室猛刺她廿多刀，再打119稱「遭母攻擊」，陳母送醫不治。桃園地院國民法官庭判陳19年10月徒刑，檢方和陳皆上訴，台灣高等法院今駁回。記者王宏舜／攝影

台高職生手機遭沒收 狂刺母20多刀…聽宣判渾身發抖

2025-12-03 12:58

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...