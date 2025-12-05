小紅書被禁 在野黨：意識形態作祟 有政治目的

內政部政務次長馬士元（右）、警政署副署長李文章（左）4日舉行記者會，指小紅書涉詐及資安疑慮，即起進行網際網路停止解析、限制接取處分1年。（記者廖炳棋／翻攝）

內政部刑事局昨以涉及千餘件詐騙 案為由，宣布封鎖在台用戶超過三百萬人的中國大陸社群平台小紅書 。在野黨立委反問，其他社群平台也有詐騙案件，他們質疑禁小紅書背後有政治目的，是意識形態作祟。

國民黨立委葉元之說，警政署一六五打詐儀表板顯示，發生在小紅書的詐騙案有幾百件，但另一個社群平台Threads一天就有幾千件詐騙通報，刑事局反不去禁，此外，臉書和LINE的詐騙一大堆，政府也沒作為。他質疑政府封禁小紅書背後有政治目的，是意識形態。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，刑事局應該提出更加具體且具有說服力的數據；針對網路平台詐騙氾濫問題，「應該要求（平台業者）改進，不是直接停掉」，若還是出現問題，再來禁較公平。

陸委會副主委梁文傑昨天下午在記者會上回應媒體小紅書遭禁議題時，首先反問「小紅書有遭禁嗎？」他隨後說，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App 軟體，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。

陸委會主委邱垂正曾經表示，一直高度懷疑小紅書是否為統戰工具，陸委會也高度警惕，一直與相關主管機關討論這個問題，他認為進一步從法制面規管，已經到非常必要的關鍵時刻。

陸委會也曾多次在社群媒體示警「小紅書、抖音等陸製App資安風險高」，並提到在國內應審慎使用抖音、小紅書、微博等中國大陸社群平台，中國大陸相關網路與社群系統有高機率彼此相互對照，可確認個人身分，使用者可能遭到跨境騷擾。

「小紅書」成立於2013年，起初是海外購物分享社區，2017年從電商全面轉型社區，聚焦在社區使用者規模增長。2021年小紅書估值曾高達兩百億美元。目前小紅書App有三億名活躍用戶，在台用戶超過300萬人。今年6月也進軍香港成立首個境外辦公室。