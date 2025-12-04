川普簽署台灣保證實施法案 分析：時機重於實質內容

我的頻道

中央社／華盛頓3日電
川普總統正式簽署「台灣保證實施法案」。（路透）
川普總統正式簽署「台灣保證實施法案」。（路透）

川普總統正式簽署「台灣保證實施法案」，學者及前官員分析，這是川普2.0簽署首個以台灣為焦點的法案，時機重於內容，美中領導人不久前才通話；這也顯示，儘管川普試圖改善美中關係，美國會及行政部門無意降級和台灣的關係。

美國國會通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）後，川普（Donald Trump）昨天正式將法案簽署成法。這項法律求美國國務院定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每五年需審查一次，並於審查完成90天內向國會提交報告。

對此，曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧（Dennis Wilder）表示，川普簽署這項法案是一項增強信心的舉措，藉以向台灣保證，儘管川普努力改善和北京的關係，但美國國會與行政部門無意降級和台北的關係。

前美國外交官、現任策略諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）管理合夥人的唐偉康（Kurt Tong）則認為，川普簽署這項法案展現了美國對台政策的延續性。

「台灣保證實施法案」可說是2020年「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）的強化版，要求國務院必須定期審查對台交往準則後向國會報告。

另一方面，前美國國務院中國政策顧問、現為華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員的費瑞安（Ryan Fedasiuk）受訪分析，川普簽署的時機比法案實質內容還重要，這是川普第二任期內簽署首個以台灣為焦點的法案，且是在他上週和中國國家主席習近平通話後不久簽署。

據中國媒體報導，台灣是川習通話的關鍵議題之一。費瑞安認為，這傳達了一個訊息：無論美中雙邊對話的狀況如何，美國與台灣的關係正透過其制度化的管道運作，「這令人感到安心」，特別是在有些評論者擔憂台灣恐淪為美中談判籌碼的背景之下。

他指出，五年一次的審查要求代表白宮無法在國會不知情的情況下，悄悄為美台關係設限。國會認為有必要立法規範，表明了部分議員對川普政府的立場感到不滿；這項法律並非激進的政策改變，而是確立了美台關係應按其自身條件深化，不應依附任何其他關係。

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）認為，「台灣保證實施法案」只是對現行法律做了更嚴格的規範，包括審查和報告方面。

川普簽署這項法案的時機也正值日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中日關係緊張之際，費瑞安表示，此時簽署這項法案代表白宮明白，「面對中國脅迫，保持沉默是不行的」。

他進一步分析，對台灣而言，真正的考驗並非川普是否簽署了獲得國會跨黨派支持的程序性法案，而是當北京施壓時，美國政府是否能落實實質承諾，透過持續軍售、技術合作及常態化交流來支持台灣。

