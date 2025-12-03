我的頻道

紐時專訪 賴清德：中國經濟不好 台灣樂意幫助解決問題

黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

記者周佑政／台北4日電
賴清德以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪。（圖／總統府提供）
中華民國總統賴清德以特邀貴賓身分接受紐約時報「DealBook Summit」視訊專訪時表示，中國目前的經濟非常不好，希望中國國家主席習近平在內部競爭的時候，要考慮的不是如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。

賴清德接受「DealBook Summit」視訊專訪，主持人詢問，如何看待中國現在的經濟？中國的經濟狀況是否影響習近平對台灣的態度？是否會侵台或採取灰色地帶手段，試圖有效孤立或控制台灣？

賴清德說，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，但是根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%多而已。我們非常希望習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好。台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。

習近平曾表示，解放軍的目標是在2027年前具備以武力奪取台灣的能力。被問及「您認為北京現在的時間表是什麼？」賴清德說，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備」，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則。

賴清德也說，他利用這個機會，除了向國際社會表達，台灣一定會做好保護自己國家，同時維護區域和平穩定的立場，也非常感謝國際社會，包括G7、美國總統、日本的政治領袖等，大家都關注台海和平穩定並且強調台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。這些國際領袖的共同主張對於台灣社會的穩定以及區域的和平發展是有莫大的幫助，「我們非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序」。

