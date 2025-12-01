6年前編的國防特別預算 藍白：F-16V至今都沒到

我的頻道

記者李成蔭、林銘翰／台北1日電
立委黃健豪批評，國防部2019年以解放軍軍事現代化為由，編特別預算要採購F─16V，至今1架都沒到貨。圖為國軍現役F-16V戰機。（本報資料照片）
立委黃健豪批評，國防部2019年以解放軍軍事現代化為由，編特別預算要採購F─16V，至今1架都沒到貨。圖為國軍現役F-16V戰機。（本報資料照片）

對於8年1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）國防特別條例草案將送立院審議，國民黨立委黃健豪指出，賴清德總統既然說中共2027年武統台灣，該預算就應在兩年內編列完畢才有意義；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，賴總統本來就有設定階段目標，台灣也需依照不同預估調整腳步。

黃健豪說，賴總統既然說中共以2027年完成武統台灣的準備為目標，應該讓預算在近兩年內編列完畢，拖到8年後已沒意義，應該及早備戰，並檢視到底能做什麼，立法院也能及早監督；況且8年後，現在主政者都已經不在位子上，又要怎麼追究責任？

黃健豪批評，對岸威脅固然存在，但不能每次都以此當藉口，國防部2019年以解放軍軍事現代化為由，編特別預算要採購F─16V，至今1架都沒到貨；2021年，又要編列800多億元魚叉反艦飛彈，才能殲滅解放軍登陸船團，至今也沒到貨；不能每次都用這招編預算，並以「拖」字訣應對。

民眾黨團副總召張啓楷表示，台灣對美採購F─16V戰機1架都還沒交機，「該給的武器就該趕快給」，否則所謂的國防特別預算，不管分幾年都緩不濟急，未來將在立法院嚴格審查。

解放軍 中共 賴清德

「不把三讀法律放在眼裡」 鄭麗文：賴耍流氓破壞民主

批「台灣之盾」是受命不是合作 藍委：勿變美採購窗口

