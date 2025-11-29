陸配入籍衝擊健保？依親名額未變 衛長：須慎思

衛福部長石崇良。(本報資料照片)

國民黨立委許宇甄提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正草案，擬將大陸配偶取得身分證的年限，從六年縮短為四年，引發綠營抨擊會讓依親 赴台定居的高齡者加重健保 負擔。衛福部長石崇良表示，多數是高齡者依親，公平正義需思考。不過海基會昨日證實，目前相關規定的依親名額（每年額度60名）並沒有變動。

本報系聯合報報導，立法院昨天繼續進行行政院長卓榮泰施政總質詢，石崇良會前受訪指出，台灣本國民眾從年輕開始繳納健保費 ，老年才大量使用醫療資源，對健保制度有長期貢獻；但中配依親居留使用健保部分，高齡者若直接入籍後立即使用健保，在公平正義上引發不少疑慮，這部分若要調整，牽涉的並非健保法本身，而是其他主管法規，必須整體思考。

石崇良說，中配依親制度並非來自「健保法」，而是其他法規設計；若從公平性來看，其他國籍居留者並沒依親制度，唯中配有，確實存在差異，且目前依親族群多為高齡者，支出往往遠大於繳納額，須謹慎面對。

台北中國時報報導，國民黨立委李彥秀指出，台灣事實查核中心早在去年就澄清「陸配父母赴台依親可以馬上使用健保」是錯誤的訊息，衛福部原本應該是最沒有政治色彩的部會，石崇良是醫師與公衛專業，不料也加入造謠攻擊行列，用偷換概念、倒果為因，造成社會分裂與仇視，並引發對陸配家庭的敵意攻擊。

她痛批，石崇良不會不知道健保制度是「隨收隨付制」，本來就是同一世代間的互助，這就是健保制度設計的基礎，而且社會保險是風險重分配，而不是儲蓄，否則較早往生，或是使用量較少，難道要退還健保費嗎？

民眾黨不分區候任立委、陸配李貞秀表示，民進黨政府拿國民的正當權益來政治操作，非常不應該，而且中華民國政府開放陸配父母依親，每年限額僅60人，「累積10年也才600人，是要怎麼樣拖垮健保財政？」

民眾黨立委林國成也批評，賴清德總統上任至今不務正業，只會在國安跟兩岸議題挑動敏感神經，尤其是「抗中保台」的意念非常濃厚，所以刻意小題大作，對內找不出敵人，就開始找陸配做替死鬼。