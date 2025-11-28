探望張忠謀？黃仁勳今年五度訪台 攜妻女買蜜餞被直擊

Nvidia執行長黃仁勳（左）27日與妻女現身台北市四平街挑選蜜餞。(圖／民眾提供)

Nvidia（輝達，又譯英偉達）執行長黃仁勳 11月初才專程赴台，先造訪台積電 南科廠區，並出席台積電運動會，相隔不到20天，昨日他又被民眾直擊出現在台北街頭購物，並帶著妻子Lori與女兒Madison同行，畫面曝光後，立刻在網路引發熱議，這是黃仁勳今年以來第五度訪台。

業界傳出，黃仁勳上次在台積電運動會未能與台積電創辦人張忠謀 碰面，這次特地再赴台灣與張忠謀敘舊，並前往北部伺服器代工夥伴生產線瞭解狀況。惟至截稿前，輝達對黃仁勳的行程並沒有回應。

據了解，黃仁勳這次訪台應為私人行程，目前尚未可知其停留天數，以及是否有其他公務行程安排。

這次是黃仁勳今年內第五度訪台。黃仁勳今年第四次訪台是在11月初，主要參加台積電11月8日的運動會，他並提前一天造訪台積電南科廠區，而後晚間也先與台積電董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐。他再上一次則是8月23日快閃行程，造訪台積電並發表演講，並拜會張忠謀夫婦。

黃仁勳8日首次參加台積電運動會，外界原本期待黃仁勳會與張忠謀同框，卻因張忠謀身體不適，不能參加運動會而留遺憾。當時，黃仁勳表達，會盡快找時間赴台探望張忠謀，果然不到20天，他就搭專機再度赴台。昨日下午黃仁勳悄然現身台北四平街挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後，立刻在網路引發熱議。隨後黃仁勳動身前往大直，外界推測可能前往台積電創辦人張忠謀家拜訪。

由於台北市政府才剛收回輝達台灣總部預定地的北士科T17、T18基地，黃仁勳這次赴台是否將與北市府商談台灣總部相關進度，備受關注。北市長蔣萬安昨被問是否規畫與黃仁勳會面？蔣說，看到媒體相關報導，看起來是個私人行程，其實剛好前兩天也才跟黃仁勳通了email，一直跟輝達保持暢通溝通。

蔣萬安昨天赴議會施政總質，媒體也問蔣，輝達的投資計畫書送來了嗎？蔣表示，還沒有，輝達確實還是需要一些時間準備，上次副總裁scott有說，會盡快把投資計畫書送來市府，市府就會加快相關審查流程，目標仍是農曆年前簽約。