我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

英特爾護羅唯仁 外界聯想「有後盾」憂成地緣政治事件

台灣新聞組／綜合28日電
台積電前資深副總羅唯仁。(圖／總統府提供)
台積電前資深副總羅唯仁。(圖／總統府提供)

台積電前資深副總羅唯仁退休，傳出帶走2奈米先進製程資料投靠英特爾，引發業界譁然。台積電25日宣布，已向智慧財產及商業法院對羅唯仁提出訴訟，英特爾則在26日發聲明駁斥，稱目前沒有跡象顯示相關指控具可信度。外界臆測，羅唯仁可能因無法續掌研發與製造大權，心有不甘而和老東家撕破臉，或仍有「美國夢」想完成，也有陰謀論指背後有美國官方影子等，後續效應可能進一步牽動台美敏感關係，必須謹慎處理。

英特爾執行長陳立武和台積電關係良好，但此次陳立武發出員工信，歡迎羅唯仁重返英特爾，並火速回應台積電，表達絕對尊重智慧財產權選擇，展現維護羅唯仁的決心。業界人士認為，後續仍得進一步觀察台積電是否跨海在美國提告，但英特爾此次強硬聲明，不禁讓人聯想英特爾背後有人撐腰。

英特爾在聲明中強調，每個人都擁有工作自由、得以發揮專業技能，以及在不同企業間流動，並稱這樣的模式，是自半導體產業發展以來推動創新的基石。英特爾認為，跨企業的人才流動不僅普遍，更是產業健全的象徵，這次情況也不例外。

英特爾內部也對此事熱烈討論，認為台積電很多決策者，也是由英特爾轉到台積電任職，除了羅唯仁之外，還包含前董事長劉德音，但未見英特爾對這些人提告。

一位半導體業者也呼應此說法，強調台積電當初除了從英特爾挖角人才，也從IBM、德儀找了很多優秀人才，當時這些企業也沒說什麼。

英特爾的聲明稿，也強烈表達，只要羅沒從台積電帶走任何機密、用在英特爾製程上，英特爾就有保障其工作權的義務，更何況，本質上，羅應是「回歸」英特爾。公司明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，並嚴肅看待相關承諾，「全力支持」他。

不過，英特爾雖展現決心力挺羅唯仁，但部分業界人士、甚至是法界人士認為，這件事已不單純是竊密疑慮，隨時可能演變成地緣政治事件。接下來就看台積電法務團隊是否掌握有力證據，否則，若台積電要跨海提告，勝訴難度相當高。

英特爾 台積電 陳立武

上一則

川普前國安顧問示警 美恐為「這件事」出賣台灣

下一則

1.25兆軍購拍板 美已提供報價 藍：台灣變成兵工廠

延伸閱讀

英特爾護羅唯仁外界聯想「有後盾」 憂成地緣政治事件

英特爾護羅唯仁外界聯想「有後盾」 憂成地緣政治事件
台檢調偵辦國安法等案件 羅唯仁早已出境赴美

台檢調偵辦國安法等案件 羅唯仁早已出境赴美
台積聲請假處分禁羅唯仁轉任 英特爾：歡迎羅回家

台積聲請假處分禁羅唯仁轉任 英特爾：歡迎羅回家
台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

熱門新聞

台積電前研發資深副總羅唯仁。(本報資料照片)

傳羅唯仁自認被虧待 想讓台積有所損失

2025-11-19 21:54
星宇航空示意圖。(本報資料照片)

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

2025-11-23 22:12
國史館22日舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，邀請美國史丹福大學胡佛研究所研究員林孝庭以「海內外史料中的李登輝與美、中、台三角習題」，發表專題演說。（記者周佑政／攝影）

學者揭密：李登輝康乃爾演說 美官員批「出賣了我們」

2025-11-22 22:30
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳27日下午與妻女意外現身台北市四平街挑選蜜餞。（路透）

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

2025-11-27 09:38
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險