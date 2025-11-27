賴清德：中動輒威脅鄰國 非大國應有作為

我的頻道

記者周佑政／台北報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，台灣總統賴清德26日表示，中國作為印太地區的大國，動不動對周邊國家遂行複合式威脅，不是一個負責任大國應有的作為。

賴清德26日舉行「守護民主台灣國安行動方案」記者會，日本媒體詢問，高市早苗發表「台灣有事」言論以來，中國已對日本採取各項措施，在此情勢上，台灣如何在國際扮演角色？

賴清德表示，希望中國能了解，印太地區的和平穩定，印太地區每個國家都有責任，特別是中國作為印太地區的大國，要體現大國責任，動不動對周邊國家遂行複合式威脅與攻擊，不是一個負責任大國應有的作為。

至於如何評價川普總統上任至今對台灣的安全支持，是否憂心美方因要鞏固明年的「川習會」而損及台灣利益？賴清德說，川普亞洲行之前特別強調「台灣就是台灣」，川普個人也尊敬台灣，這短短兩句話道盡一切。

賴清德表示，台灣跟美國的關係堅如磐石，希望藉由這次對等關稅談判，平衡台美貿易逆差，也深化台美貿易合作。賴清德說，自從川普第二任以來，台美各項合作並未中斷、停止或減少，仍持續加強，「我們對後續台美關係有信心」。

賴清德 川普 日本

