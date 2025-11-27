賴清德：一國兩制台灣方案 是不可碰觸的紅線

我的頻道

記者周佑政、李人岳／台北27日電
賴清德總統26日在記者會中表示，因應台海嚴峻情勢，國安團隊將規劃兩項行動方案，全面應對迫切的國安威脅。（本報資料照片）
為了因應大陸對台威脅滲透，賴清德總統昨表示，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，反制中方法律戰，杜絕中國利用台灣內部矛盾，推進強制性統一；另將嚴懲協助中國進行跨境鎮壓、傷害國家的「在地協力者」。至於國民黨認為若兩岸和解就不用把錢投資在軍備，賴總統說，如果沒有實力做後盾的和解，無法保障國家利益，也容易淪為投降的最後結果。

賴總統表示，反對中國扭曲聯大2758號決議、利用二戰歷史文件竄改史實，妄稱台灣屬於中華人民共和國的一部分。

賴總統說，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「民主台灣」vs.「中國台灣」為主軸，研擬行動計畫，透過戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，向全世界展現守護民主台灣、堅定維護現狀的決心和意志，全面反擊北京企圖消滅中華民國主權、沒收台灣人自由等破壞現狀的霸權作為。針對中國對台灣人民的跨境鎮壓，政院將建立受害者通報聯繫及保護機制。

賴總統說，台灣民調壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制台灣方案」，應透過政府政策、立院決議、政黨及民間團體的集體作為，共同確立一國兩制台灣方案是台灣社會不可碰觸的紅線，以對台灣政黨、法人、民間社團等與中國進行交流及政治對話建立制度性規範。

國防部長顧立雄說，1.25兆元台幣國防特別預算將籌購包括精準火砲、遠程精準打擊飛彈、反彈道及反裝甲飛彈、無人載具及無人機反制系統等7大項目，達到打造台灣之盾、引進高科技與AI戰場決策系統、厚植國防產業等7大目標。

中華民國 賴清德 無人機

