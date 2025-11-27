國台辦：金廈建橋實現「四通」 綠應支持

我的頻道

特派記者陳政錄／北京27日電
大陸國台辦稱，金廈大橋建成後可實現「四通」，民進黨應支持早日建成通車。(本報資料照片)
大陸國台辦稱，金廈大橋建成後可實現「四通」，民進黨應支持早日建成通車。(本報資料照片)

大陸為推動兩岸融合發展，投入金廈大橋（陸稱廈金大橋）建設，在昨日上午的記者會上，大陸國台辦發言人彭慶恩提到，大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送「水、電、燃氣」，加上通橋等於「四通」，與海上「小三通」通航形成互補，民進黨應支持廈金大橋早日建成通車。

身兼國台辦經濟局長的彭慶恩昨日表示，11月15日有40餘名金門同胞首次組團參訪建設中的廈金大橋（廈門段）項目，紛紛表達對廈金早日通橋的強烈期盼。

他指出，廈金大橋（廈門段）工程已於2023年10月動工，跨海段採用雙向4至8車道分段設計。廈金大橋（大嶝島至金門段）全長約4.5公里，規畫採用雙向6車道、設計時速100公里的高速公路標準建設。

此前，2018年金門自福建晉江引水工程通水儀式後，時任金門縣長陳福海拋出「新三通」（通水後要通電、通橋），隔年元月中共領導人習近平在對台談話中，也提出「可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋」的「新四通」。2023年大陸在福建「兩岸融合發展示範區」的文件明確提出要「探索廈金合作共建基礎設施模式，加快推進與金門通電、通氣、通橋」。

彭慶恩強調，大橋建成後，可通過橋體管道實現向金門輸送水、電、燃氣，改善金門發展環境，還將與海上「小三通」通航形成互補，增加廈金通行通道。全線通車後，廈金將成為更緊密的「同城生活圈」。他呼籲「民進黨當局應正視金門鄉親的利益訴求，停止政治算計，真心為民謀利，支持廈金大橋早日建成通車」。

據陸方規畫，金廈大橋以廈門本島為起點，經廈門翔安新機場再連通金門島。其中廈門段預計2027年通車。如果按照「橋體管道」規畫，由廈門向金門通水、通電、通氣、通橋，等於「四通」可一起完成。惟陸委會曾指出金廈大橋衍生「巨大國家安全風險」。

