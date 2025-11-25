陸配參政議題燒 劉世芳指大陸是「外國」挨轟違憲搞事

針對陸配參政議題，內政部長劉世芳稱倘若大陸不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分。（記者胡經周／攝影）

陸配參政議題延燒，國民黨 立法院黨團擬修國籍法解套，預計明年遞補的民眾黨不分區陸配立委李貞秀已表態，將在給立院的切結書上簽「沒有雙重國籍」，但內政部 長劉世芳昨強調，「國籍法」規定，放棄中華民國 以外國籍不能以切結取代，並表示，中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，在台任公職只能對單一國家效忠，特別修法針對中配，是非常奇怪的特權條款。

國民黨批評，劉世芳的言論完全違反憲法增修條文及兩岸人民關係條例，如此蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，是典型「製造事端」、「刻意搞事」，讓台灣陷入更大風險，應立即下台負責。

花蓮陸配村長鄧萬華因具有中華人民共和國國籍而遭解職，國民黨團研擬修正國籍法，明定陸配參政權不受國籍法規範；民眾黨團則稱，應改修兩岸人民關係條例。

劉世芳昨表示，國籍法沒有藍綠之分，也對其他國籍一視同仁；倘若大陸不叫外國，等於變相承認台灣是中國一部分。

國民黨立委牛煦庭反批內政部片面解釋法律且有違憲法精神，限制陸配參政權，但任何一個中華民國國民都應被保障，所以不管修國籍法或兩岸人民條例，都是明確化保障「既有」參政權，而不是幫特權開後門，劉世芳應謹言慎行。

民眾黨立院黨團總召黃國昌也批評劉世芳恣意解釋法律，已經失職。

針對鄧萬華遭解職後又獲花蓮縣政府訴願會決議撤銷處分，劉世芳表示，內政部已請人員了解，如果回復村長資格，內政部仍會依法要求解除村長職務。

桃園市新屋區蚵間里長彭小林是陸配新住民，今年初被查出中國籍，因尚未解職，內政部將桃園市府函送監察院查處。彭小林昨表示「我不是政客」，只是老百姓，為地方服務，能修法是最好，她無法理解社會怎麼會這樣。

對於國民黨立院黨團擬修國籍法，保證陸配參政權，並且縮短入籍時間為四年。桃園市長張善政表示樂見其成。新北市長侯友宜表示，應兼顧國安與人道關懷。台中市長盧秀燕直言，不管公職人員或民意代表，應該以中華民國為唯一國籍，也是唯一效忠的國家，「所以如果有其他國籍是不應該的，包括中國、美國、日本等國籍」。