明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

新聞眼／賴政府幫日衝觀光 不見國旅蕭條

聯合新聞網「重磅快評」
不只賴總統積極幫日本在台灣促銷觀光，外交部長林佳龍（左）也跟進。（取材自林佳龍臉書）
日本首相高市早苗「台灣有事」的一席話，引發中日關係緊張，中方對日本水產下禁令外，還有幾十萬張原定飛日本的機票被取消，賴清德總統親自下令要求台灣組團赴日旅遊。但國旅蕭條已久，外籍來台觀光人數也未達預期目標；甚至花蓮從去年4月地震後，遊客人數也明顯不如以往，卻少見賴總統關心如何振興國內觀光。

賴總統長年的民間友人、也是國策顧問的康銀壽近日出席大台南國際旅展壓軸致詞稱，賴清德總統特別告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，賴總統還特別交代他「盡快組一個二、三百人團去日本旅遊，這個重大任務，我們大家一起來完成。」

現場台下大批日本觀光業者鼓掌叫好，但部分主打國旅的業者、本地旅宿業者聽起來卻很不是滋味，不少國旅業者抱怨現在台灣國旅業一片慘澹，如果總統真的這樣下令，不就是在正慘的國旅「傷口灑鹽、倒打一耙」？國內觀光旅遊業者期待，賴總統也能像幫忙日本那樣，幫忙推銷一下台灣的觀光、農漁產品。

國旅業者的心酸不難理解，攤開交通部去年訂出國際旅客千萬來台的目標，結果到去年底由賴總統欽點的交通部長陳世凱，不得不下修到700萬。吸引國際旅客的承諾跳票後，今年初交通部觀光署長陳玉秀仍表示，以千萬國際旅客目標邁進。但上半年來台國際旅客不到500萬，截至10月，也只有680萬；陳玉秀上月在立法院備詢時，承認要達成1000萬目標有難度。

不只賴總統積極幫日本在台灣促銷觀光，曾擔任交通部長的外交部長林佳龍日前也在立院呼籲民眾多赴日旅遊，並估計台灣今年前往日本旅遊的人數應該會創新高，還喊話要民眾「衝一下」。

日本原本就是台灣人愛好的旅遊地點，根據日本政府的統計，今年10月台灣人赴日旅客人次排名第3，與排名第2的中國大陸，相差不到20萬人。但今年來台灣的外國旅客仍難破千萬。賴總統月初在出席國際旅展時，才喊出要組「觀光國家隊」推動台灣整體觀光發展，還說去年國內觀光產值已達新台幣8378億元（約267億美元），政府將以「2030年達到兆元產值為目標」。

但國際訪台遊客未見明顯增長，台灣多家本土飯店也陸續退場，連學者都曾示警，美國川普的關稅戰，也對台灣觀光業造成影響；如果賴總統喊出的觀光國家隊，是幫日本提振觀光，不是幫台灣吸引國際觀光客、拉抬國旅，眼中看不到國旅相關業者面臨的困境，這樣的政府與國家隊，還有存在的必要嗎？

