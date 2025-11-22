明年深圳APEC 管中閔喊話：台灣不能應付逃避

我的頻道

記者楊德宜／台北即時報導
圖為管中閔（右）11年前在雙部長會議時，和中國外交部長王毅寒暄。(取材自管中閔臉書)
圖為管中閔（右）11年前在雙部長會議時，和中國外交部長王毅寒暄。(取材自管中閔臉書)

明年亞太經合會（APEC）非正式領袖會議將在廣東深圳舉行，台大前校長管中閔曾參加過3次APEC會議，他今天在臉書表示，APEC是我們能參加的極少數國際場域，「我們不能只有應付的心態，也不能任性逃避」。他相信只要堅持APEC慣例，我們的領袖代表和部長們不但不會受到刻意打壓，而且還可藉由場邊對話（或會見），為台灣創造多一點的國際空間。

今年APEC會議後，各界開始關注明年將於深圳舉行的APEC。管中閔分享他過去參加經驗和見聞，他表示，他總共參加過3次APEC會議，第一次是2009年在新加坡，他是代表團顧問之一，並未實際參與會議。第二次是2013年在印尼峇里島，第3次是 2014年在大陸北京。兩次會議期間他先後擔任經建會主委和國發會主委，奉派以外交部長代表的身份出席雙部長會議，並參加隨後的領袖代表會議。

他說，北京APEC會議有幾件事值得記述。首先，我方領袖代表為當時已卸任副總統蕭萬長，這是參加APEC會議所達到的最高層級。其次，大陸對我方並無刻意打壓或者有任何矮化的言行，接待與各種會議均按APEC慣例進行。

管中閔表示，他記得領袖代表晚宴在水立方舉行，領袖代表按地區英文字母順序入場；雖然我方在APEC正式名稱是Chinese Taipei，蕭萬長入場順序排在T，這和雙部長會議時的座位安排方式相同。司儀用中文介紹各國領袖代表入場時，說的是「Chinese Taipei領袖代表」，並未刻意用中文說中國台北，可看出陸方並未試圖令我方尷尬。

他回憶，會議期間，蕭萬長極為慎重，每天都召集參與的部長和代表團顧問說明當天的經過並討論次日的可能情況，也會調整自己參加會議時的發言。會議結束後，我方領袖代表將按慣例舉行國際記者會，但不知為什麼我方和陸方在記者會某些細節上未能談妥，國台辦主任張志軍在晚上10點多突然來旅館請見蕭萬長，蕭萬長立刻召集他們參與會見。

管中閔表示，張志軍先向蕭萬長解釋陸方的立場，蕭萬長了解情況後，說了些APEC慣例作法，最後則面容嚴肅的說這種記者會會場的技術性事情，怎麼雙方幕僚到前一天仍沒協調好，「還要深夜跑來這裡要我解決？」言詞雖未特別指責任何人，但話語之重又讓在場每個人都感受到壓力。那也是他第一次體會到「不怒而威」是什麼意思。張志軍隨後告退；第二天國際記者會順利舉行，毫無波瀾。

管中閔跟隨蕭萬長參加兩次APEC會議，管中閔表示，看到蕭萬長在會場中與各國領袖周旋的風度，參與會議發言的慎重，覺得能跟著這樣的領導人出席國際會議真是「有面子」。有一天會議後，各國領袖都在門口等待車隊，即使蕭萬長那時身體並不很好，但仍在寒風中直挺挺的站了很久，沒有人攙扶。「那一刻我突然覺得感傷：從西雅圖APEC到北京APEC，21年間真是辛苦了我們的蕭副總統」。

管中閔表示，APEC是我們能參加的極少數國際場域，我們不能只有應付的心態，也不能任性逃避。「我相信只要堅持APEC慣例，我們的領袖代表和部長們不但不會受到刻意打壓，而且還可藉由場邊對話（或會見），為台灣創造多一點的國際空間」。

以前照片不多，我只找到當年，而那已是 的事了

圖為管中閔（右）11年前在雙部長會議時，與美國國務卿John Kerry寒暄。(...
圖為管中閔（右）11年前在雙部長會議時，與美國國務卿John Kerry寒暄。(取材自管中閔臉書)

APEC 管中閔 新加坡

