WSJ：中國加強「筆杆子與槍杆子」策略 對台施壓升級

中華民國國旗、中國國旗示意圖。（圖／AI生成）

華爾街 日報（WSJ）報導，中國正對台加強「筆杆子加槍杆子」策略，「筆杆子」包括播出「沉默的榮耀」，對內塑造統一的輿論氛圍；對外則以「槍桿子」對台灣的支持者進行施壓，尤其是日本 ，意在削弱台灣的國際支持。

華爾街日報中文網20日報導，中國正加強用「筆杆子」與「槍杆子」策略對台進行施壓。「筆杆子」如中國官媒央視在黃金時段播出「沉默的榮耀」，該劇敘述中共特工在台活動以及犧牲的故事，這種對內宣傳，加劇兩岸統一的輿論氛圍。

此外，知情人士稱，國營劇團目前只獲准上演以戰爭為題材的戲劇，其他類型的作品都被否決，顯示高層已下令要求將文化創作方向轉向民族鬥爭主題。

報導指出，中國國家主席習近平廢除任期制前，也曾利用歷史劇「大秦帝國之崛起」進行造勢。當前對「沉默的榮耀」這類題材的強調，正是以類似方式塑造公共輿論。

此外，中國也透過「槍杆子」手段與之呼應。中國正著力於向台灣的支持者施壓，尤其是日本。

針對日本首相高市早苗的「台灣有事」說，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台X上發文威脅要「斬首」，該貼文後來被刪除，但接近北京決策層的人士稱，這是經過高層批准的有意為之的行為，旨在試探日本的態度。

後續中國軍事行動升級，包括4艘中國海警船駛入釣魚台 周邊海域，以及一架疑似中國無人機在日本與那國島和台灣間飛行。

據接近中國決策層的人士稱，這些看似孤立的事件是北京「筆杆子加槍杆子」策略的典型案例，一方面利用其對媒體和文化的鐵腕控制來塑造國內輿論，另一方面抨擊台灣的支持者，以孤立台灣。

報導引述前國民黨立委、現哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，「這是新常態」，這些行動使中國民眾預作準備，對外展示決心，在軍事行動前先行塑造心理戰場。

接近北京決策層的人士指出，中國的策略為不費一槍一彈迫使台灣屈服。該人士將此描述為A計畫。其目標是讓台灣在經濟、外交和心理層面的處境都變得難以承受，使與中國領導層談判成為唯一可行的選項。

這一策略背後潛藏著B計畫，即軍事占領。許毓仁和其他分析人士表示，區分兩者至關重要。北京正系統性地營造一種環境，讓經濟脅迫或政治干預等「灰色地帶」行動成為常態，從而降低爆發直接衝突的門檻。

分析人士稱，中國的「筆杆子」與「槍杆子」策略是為了協調其內外目標，一邊動員國內民眾為可能的衝突做準備，一邊試圖切斷台灣的國際支持，旨在製造足夠大的壓力，迫使台灣接受政治解決方案。

報導說，對於美國及其地區盟友而言，關鍵的不確定性在於，這場行動是否已反映北京現階段計畫的全部，還是意味著更激進的階段即將展開。