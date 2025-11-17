我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

黑白集／大陸哪來除籍證明？ 海基會打臉內政部

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄧萬華看著村長當選證書，相當無奈。（記者王燕華／攝影）
鄧萬華看著村長當選證書，相當無奈。（記者王燕華／攝影）

內政部近期修改許可辦法，新增大陸人士來台定居，需繳交未持用或者已放棄大陸護照證明的公證書，沒想到負責兩岸文書驗證的海基會卻表示，從未看過這樣的公證書，新規生效後也未有民眾提出此一公證書前來驗證。顯見內政部修法前壓根未照會海基會，就憑空想像出這樣的一紙證明書，不但修了個荒謬，更再次修出對陸配家庭的敵意。

自從賴總統3月將中共定義為「境外敵對勢力」，相關部會對外收緊了兩岸交流渠道，對內則是對陸配及其子女實施多項新規。陸委會要求繳交大陸除籍證明，造成許多陸配家庭的恐慌與困擾，不僅擾民，更顯露對陸配的不信任。

內政部更多次發函花蓮富里鄉公所，要求將未能放棄大陸國籍的陸配村長鄧萬華解職，不顧中共不承認中華民國國籍，陸配在大陸無法棄籍的難題；也無視在憲法一中原則下，大陸人民根本沒有國籍問題。如今內政部又要求來台定居大陸人士提出並不存在的放棄大陸護照證明公證書。賴政府一連串逾越憲法與強人所難的作為，說穿了，就是把陸配及其子女當成潛在的「第五縱隊」，背後滿是惡意與歧視。

鄧萬華遭解職時，內政部還說不服可提訴願。鄧萬華經提訴願，花蓮縣府訴願委員會撤銷原處分，內政部卻揚言將再發文要求解職。就問：到底要惡整到何時？（轉載自聯合報）

內政部 中共 護照

上一則

財經官員：台灣匯率政策 美方投信任票

下一則

官方擁有資料調閱權 企業必須配合 大陸AI難甩疑慮

延伸閱讀

回歸憲法定位 解決兩岸紛擾

回歸憲法定位 解決兩岸紛擾
英內政大臣為收緊庇護政策辯護 稱非法移民撕裂國家

英內政大臣為收緊庇護政策辯護 稱非法移民撕裂國家
黑白集／三年抵一命 廉價打詐的豈止司法

黑白集／三年抵一命 廉價打詐的豈止司法
羅智強批沈伯洋提案剝奪陸配參政權 嗆綠提案保護反對到底

羅智強批沈伯洋提案剝奪陸配參政權 嗆綠提案保護反對到底

熱門新聞

北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
披薩示意圖，非文中餐廳披薩。(Photo by Alan Hardman on Unsplash)

義披薩店與台客爭議 市長出面緩頰稱將見台灣代表解決

2025-11-16 13:00
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
82歲曾姓獨居婦人的住家走道堆滿回收廢品。(圖／讀者提供)

台82歲獨居婦水費暴增 警破門驚見白骨 女兒：半年沒聯絡

2025-11-14 01:00

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉