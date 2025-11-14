陸懸賞追緝 八炯酸百萬賞金太少 閩南狼稱我還在

大陸福建省泉州市公安局昨以涉嫌「煽動分裂國家罪」，對台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告，並祭出逾百萬（台幣，下同）獎勵。對此，八炯昨晚透過影片表示，對於懸賞金百萬，「中共 是有沒有窮成這樣啦」。閩南狼昨也發文，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後每一步都只會更穩」。

八炯昨晚透過16分鐘影片回應，指這次懸賞金100萬台幣以內，這樣子是瞧不起台灣人民嗎？「你起碼要列個1000萬，打賞20萬到100萬就想要收買人心，中共是有沒有窮成這樣啦」。中共發布通緝令，「不就代表你無法來到你認為的中華人 民共和國台灣省來逮捕我？不就證明你自己在搞台獨嗎？因為你沒有辦法在台灣實行中共馬列的執法權」。

日前因八炯舉報武統言論的陸配網紅亞亞，昨拍影片宣傳此事，指八炯、閩南狼「兩個人渣」。她說，現在報仇的機會到了，不僅是討回公道，也是實實在在的獎勵。對此，八炯表示，「歡迎妳的老公綁架我，過來跟我正面廝殺，這樣妳才可以拿到獎金，不然妳要怎麼拿到獎金？」

八炯表示，他是人民，沒有官職，也不是民意代表，「我被通緝欸，所以是不是你們相關政府應該也要給我們撐個腰呢？」

行政院昨天表示，將與民主國家合作抵制防範中國野蠻行徑。