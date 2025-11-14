我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

陸懸賞追緝 八炯酸百萬賞金太少 閩南狼稱我還在

記者楊德宜、陳政錄／台北14日電

大陸福建省泉州市公安局昨以涉嫌「煽動分裂國家罪」，對台灣網紅八炯（溫子渝）、閩南狼（陳柏源）發布懸賞通告，並祭出逾百萬（台幣，下同）獎勵。對此，八炯昨晚透過影片表示，對於懸賞金百萬，「中共是有沒有窮成這樣啦」。閩南狼昨也發文，「我靠自己站著。風越大，我越穩。誰也左右不了我。我不再屬於任何極端與任何人的控制，我只做我認為對的事，不是誰希望我做的事。關心我的人放心，我還在，而且以後每一步都只會更穩」。

八炯昨晚透過16分鐘影片回應，指這次懸賞金100萬台幣以內，這樣子是瞧不起台灣人民嗎？「你起碼要列個1000萬，打賞20萬到100萬就想要收買人心，中共是有沒有窮成這樣啦」。中共發布通緝令，「不就代表你無法來到你認為的中華人民共和國台灣省來逮捕我？不就證明你自己在搞台獨嗎？因為你沒有辦法在台灣實行中共馬列的執法權」。

日前因八炯舉報武統言論的陸配網紅亞亞，昨拍影片宣傳此事，指八炯、閩南狼「兩個人渣」。她說，現在報仇的機會到了，不僅是討回公道，也是實實在在的獎勵。對此，八炯表示，「歡迎妳的老公綁架我，過來跟我正面廝殺，這樣妳才可以拿到獎金，不然妳要怎麼拿到獎金？」

八炯表示，他是人民，沒有官職，也不是民意代表，「我被通緝欸，所以是不是你們相關政府應該也要給我們撐個腰呢？」

行政院昨天表示，將與民主國家合作抵制防範中國野蠻行徑。

中共 華人

上一則

台灣最富、最窮 收入差距150倍

下一則

北市老母悶死身障兒 衛部長挺特赦 身障團體1原因不支持

延伸閱讀

網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量

網紅柬埔寨飛北京弄丟350萬首飾 懸賞百萬…網批炒流量
中國公安懸賞「台獨打手」 台網紅八炯、閩南狼回應了

中國公安懸賞「台獨打手」 台網紅八炯、閩南狼回應了
福建公安發布懸賞通告 徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」

福建公安發布懸賞通告 徵集八炯、閩南狼「犯罪線索」
深圳女懸賞1套房尋親：只要不是遺棄 家已為父母準備好

深圳女懸賞1套房尋親：只要不是遺棄 家已為父母準備好

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
北市公園處「花IN台北」一舉榮獲四項國際大獎，橫跨建築設計、品牌體驗、傳播設計與整合行銷等領域。（北市公園處提供）

蔣萬安打造城市亮點 「花IN台北」勇奪國際4設計金獎

2025-11-11 04:26
薄瓜瓜，資料照片。（路透）

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

2025-11-11 10:59
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
宏仁集團總裁王文洋。圖／聯合報系資料照片

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

2025-11-10 15:44
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌