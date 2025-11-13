AP：林佳龍稱人權須與國家利益一致 深化以色列關係符合台灣利益

外交部長林佳龍12日出席台灣外國記者協會組織的會議。(美聯社)

外交部長林佳龍12日在台灣外國記者協會組織的會議上表示，人權與國家利益必須一致。盡管以色列 因加薩 戰爭遭到批評，但台灣仍希望深化與以色列的關係，因為以色列對台灣的支持在中東其他國家中無可比擬。

美聯社報導，林佳龍表示，台灣將「對友好的國家保持友善」。他指出，以色列國會72名議員今年稍早簽署支持台灣加入重要國際組織的聲明，就是以色列對台灣支持的例子。林佳龍補充說，「巴勒斯坦 對台灣態度不友善」，因為巴方支持北京的「一個中國」原則。

國際法院（ICJ）2024年裁定，包括約旦河西岸在內，以色列屯墾區屬於違法。台灣政府今年稍早因計畫向約旦河西岸的以色列屯墾區醫療中心捐款而受到批評，被問及是否已放棄捐款計畫時，林佳龍未給出明確答覆，反而表示，台灣優先考慮以哈戰爭的人道援助，台灣外交人員則接到指示，不參與衝突。

林佳龍說：「事實上，我們對雙方，包括加薩走廊及巴勒斯坦其他地區，提供了大量人道援助。」他並補充指出，其他國家可以向台灣學習如何對付中國，包括灰色地帶戰術、電信與資料傳輸等方面。