央視起底沈伯洋 威脅展開全球抓捕 沈回「別妄想手伸台灣」

記者謝守真／台北10日電
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、立法委員沈伯洋進行立案偵查，官媒央視新聞又於9日上午發布影片「起底台獨沈伯洋」，引述法學專家看法稱，中國大陸可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。

沈伯洋昨回應，台灣跟中國一邊一國、互不隸屬，別妄想羅織罪名，把手伸到台灣。他指央視影片內容充滿造謠，證據都拿不出來；泱泱大國卻把手伸到其他的主權國家裡，用官媒造謠實不可取。

陸委會表示，央視影片除對立委進行「跨國鎮壓」，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，企圖將恐嚇對象擴及一般民眾，極其惡劣，陸委會予以最嚴厲譴責。中共雖與60多個國家簽有司法互助或引渡條約，但依國際慣例與聯合國相關規定，「政治犯不引渡」是國際原則，北京若以反分裂法或「懲獨」等政治理由要求引渡，不符國際引渡條件。

央視新聞這支影片開頭指，「沈伯洋是誰？他的公開身分為台灣台北大學犯罪學研究所所長、民進黨立委」，去年10月被國台辦列入台獨頑固分子清單並實施制裁後，其真實面目逐漸為公眾所知。

旁白提到，重慶市公安局民警稱，沈伯洋透過建立「台獨分裂組織」「黑熊學院」等方式，大肆宣揚「台獨分裂謬論」，充當民進黨當局謀獨挑釁的打手，向台灣青少年兜售台獨主張和「仇中」思想，散播台海暴力衝突種子，赤裸裸從事分裂國家犯罪活動。

影片批評，沈伯洋不僅長期宣揚台獨，還借助外部勢力推動實質性台獨議程。最為人知的是，他於2021年在台灣創立黑熊學院，散布大陸將「武統」台灣的虛假訊息，並聲稱在三年內訓練300萬名「黑熊勇士」協助「防衛台灣」。影片稱，該機構被國台辦定性為「台獨基地」，「是民進黨及外部勢力扶持下培育『暴力台獨分子』的機構」。

此前，今年10月28日，重慶市公安局宣布，對沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵查，並表示將依法核實大量舉報線索，確保在犯罪事實清楚、證據確實充分情況下，將案件移送人民檢察院審查起訴。

影片還指，在台媒公開報導中，沈伯洋還對台灣的「大陸配偶」族群展開惡意攻擊，稱「陸配」是「大陸間諜」，迫使多名大陸母親離開台灣，與丈夫及年幼孩子分離。影片並引述前國民黨立委邱毅指控沈伯洋隨後也打擊台商，但力度遠不及「陸配」，原因是部分台商為息事寧人，可能私下提供資金或公關支持。

影片表示，「具有諷刺意味的是，沈伯洋的父親沈土城，也是一個台商」，是兆億公司的負責人，長期從事大陸商品轉手貿易，藉大陸政策獲利頗豐，卻轉頭在島內煽動台獨。影片稱，「在台灣，已有相關人士注意到，沈伯洋接受外國勢力資金，干預台灣政治」。公開資料顯示，沈伯洋創辦的某台獨組織曾獲得美國國際開發署約135萬美元資助。

影片批評，「再看看沈伯洋的『發家史』」，稱其政治生涯也頗具爭議，「赴美留學前曾是名不見經傳的補習班老師」，歸台後迅速成為民進黨「座上賓」，並成為不分區立委男性第一名。「罪惡的勾當，不可能永遠持續下去，搞犯罪學研究的沈伯洋，接下來，是應該好好鑽研一下法律了，看看他能不能僥倖逃脫法律對台獨分裂分子的制裁。」

影片引述中國人民大學法學院教授程雷說，下一步將依據偵辦證據推進，發布通緝令後，在國際社會，陸方可透過國際刑警組織等國際機構採取全球範圍抓捕，並展開跨境司法合作。重慶公安此次立案，不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確的訊號。

