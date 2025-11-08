蕭美琴赴IPAC演講後返台：台灣處境困難 但始終沒有退縮

我的頻道

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
副總統蕭美琴7日在IPAC布魯塞爾年會發表演講，今天返台在桃機國賓門發表談話。(記者黃仲明／攝影)
副總統蕭美琴7日在IPAC布魯塞爾年會發表演講，今天返台在桃機國賓門發表談話。(記者黃仲明／攝影)

中華民國副總統蕭美琴本月7日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並於當日下午於歐洲議會舉辦的IPAC年會「台灣專題」場次中，以「台灣是世界動盪變局中的可信賴夥伴」為題發表演講，創下副總統首度在歐洲議會內演講的創舉。副總統蕭美琴及外交部長林佳龍今晨自德國法蘭克福搭機返台，並於桃機國賓門發表談話。

蕭美琴指出，這次是奉賴清德總統指派，應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請，出席11月7日在歐洲議會舉行的布魯塞爾年會，由外交部長林佳龍陪同前往。她代表台灣在IPAC年會「台灣專題」場次中，向歐洲和來自各國的國會議員、公民社會代表以及媒體分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步的理解和支持。

蕭美琴表示，IPAC是由全球各國國會及歐洲議會民選議員所組成的跨國議會平台，他們與台灣共享自由、民主價值，也是台灣堅定的夥伴，以具體行動支持台灣，支持台灣的國際參與，強調台海和平與區域穩定的重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

蕭美琴說，她在演講中強調台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員。自由而強韌的台灣，對於全球和平、繁榮與民主的未來，都有不可取代的價值。也呼籲所有來自世界各國的夥伴，與台灣深化經貿與科技合作、強化社會韌性與安全對話，同時支持台灣的國際參與，攜手守護台海及區域的和平穩定。

她同時也分享此行的感觸，台灣的國際處境一直以來都很困難，有很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，「但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。更因為有全體國人的努力與堅持，讓我們在不曾停止的艱困與挑戰中，也要一步一步開創我們的道路」。

蕭美琴表示，她在演講中提到『孟子曰：「得道者多助」』，台灣人那麼善良、熱愛自由，也努力、積極為世界作出貢獻；台灣走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助。她很榮幸也很感動能向世界傳遞台灣人民的聲音，有責任跟使命讓世界看到台灣的好，支持台灣。台灣不孤單，有愈來愈多理念相近的國際朋友同行。

蕭美琴說，她在演講中強調台灣不僅是全球高科技製造及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員。(記者黃仲明／攝影)

