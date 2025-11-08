馬習會10周年 馬英九籲賴清德懸崖勒馬「讓兩岸遠離戰爭」

我的頻道

記者廖士鋒、陳政錄／台北8日電
2015年馬習會，前總統馬英九（左）、中國大陸國家主席習近平（右）握手。(本報資料照片)
昨天是馬習會10周年，前總統馬英九強調，這場會晤是「兩岸交流制度化」的最高實踐。他呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，讓兩岸遠離戰爭。他也期許鄭麗文帶領中國國民黨團隊恢復國共兩黨對話。鄭麗文則說，中國國民黨會繼續這路線走下去，盼接下來能成為主動的「和平締造者」。

值得一提的是，中國大陸官方近日並未循馬習會五周年之例舉行座談會，國台辦發言人陳斌華昨晚表示，會晤（馬習會）鞏固了「九二共識」作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明「兩岸中國人」完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，喊話台灣同胞攜手開創民族復興、祖國統一的美好未來。

而鄭麗文今天將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文昨回應，出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

原定在台北參加馬習會10周年研討會的前總統馬英九因身體微恙不克出席，他在臉書發文指出，兩岸領導人會面，有互信、能和平，解決彼此爭端，緩和區域緊張，影響力是全球性的。他並藉此機會感謝中共總書記習近平，「當年以極大的魄力與決心，和我一起促成了歷史性的兩岸領導人會晤」。這場會晤為兩岸留下珍貴遺產，是「兩岸交流制度化」的最高實踐。

馬英九再次呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，回到兩岸共同的政治基礎（九二共識、反對台獨），回到10年前馬習會的基礎，讓兩岸遠離戰爭。他也期許鄭麗文帶領的中國國民黨團隊，繼續無畏推動兩岸交流，恢復國共兩黨對話，為台灣民眾穩定兩岸情勢。

鄭麗文說，從九二共識、連戰和平之旅以及馬習會，讓中國國民黨堅定這一方向，會繼續這路線走下去，「過去證明我們是對的」。她重申國民黨立場，「我們不會成為麻煩製造者，我們也不會淪為大國博弈地緣政治的犧牲品」，最高主導原則是要成為「和平締造者」。

對於大陸官方並未循馬習會五周年之例舉行座談會，國民黨副主席蕭旭岑說，「這是對兩岸關係很負面訊號」。資深學者趙春山則解讀，大陸覺得這已是過眼雲煙，兩岸不可能再舉行領導人會晤，除非2028年政黨輪替。

馬英九基金會、海峽兩岸經貿文化交流協會7日舉行馬習會十周年研討會。（記者廖士鋒／...
馬英九基金會、海峽兩岸經貿文化交流協會7日舉行馬習會十周年研討會。（記者廖士鋒／攝影）

