我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

陸男闖金門縣府「背五星旗、發統台傳單」遭強制出境

記者蔡家蓁／金門7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金門一名大陸籍盧姓男子6日上午9點30分，帶著自製五星旗旗幟進入金門縣府大門口，隨即開始發訴求「兩岸統一」的傳單。(圖／民眾提供)
金門一名大陸籍盧姓男子6日上午9點30分，帶著自製五星旗旗幟進入金門縣府大門口，隨即開始發訴求「兩岸統一」的傳單。(圖／民眾提供)

一名大陸籍盧姓男子昨天上午帶著中華民國與中華人民共和國合成的自製五星旗走進金門縣政府，並發送「兩岸統一」傳單，引起洽公民眾一陣騷動，後經移民署專勤隊偵訊，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例於下午遭強制出境，管制2年內不得赴台。

一名目擊民眾表示，大陸男子9點30分進入縣府大門，開始大灑「兩岸統一」傳單，內容為「統一台灣、中華民和中國、國乃憲源乳母、一中兩朝互統」等文字，且一路從門口灑到各大樓，還稱這次準備500張傳單要來傳達兩岸統一理念，強調這是自己該做的事，隨後就被縣府員工攔下。

盧男被攔後還主動請警衛叫警察表示可以配合作筆錄，他自稱是50多歲是湖北人，5日來金門小三通自由行就住在金城民宿，他已在廣州、上海完成兩岸統一訴求，台灣是他早就訂好的目標。

現場警員告知恐被遣返，他說「目的達成，無所謂。」

移民署南區事務大隊金門專勤隊長黨昱泰表示，移民署接獲通報後，隨即會同金城分局將他帶回調查，盧男行為明顯屬於「從事與入境許可不符之活動」，違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」昨午強制出境。

金門縣副縣長李文良表示，事件發生時警衛與縣府同仁出面制止，警察也介入處理，縣府為公共機關，嚴禁任何政治性宣傳行為。

移民 中華民國 五星旗

上一則

國民黨新人事 柱系班師回朝 郝美女智囊受矚

下一則

黑白集／愛沙尼亞、德國對陸身段柔軟 賴政府仍頑固像頭牛

延伸閱讀

金門公園性侵未成年 嫌犯不認罪 法官令不得保釋

金門公園性侵未成年 嫌犯不認罪 法官令不得保釋
金門公園女童遭性侵 警逮19歲嫌 地檢長：必繩之以法

金門公園女童遭性侵 警逮19歲嫌 地檢長：必繩之以法
金門公園性侵女童案 警鎖定3嫌 待DNA檢測確認

金門公園性侵女童案 警鎖定3嫌 待DNA檢測確認
足球青少年廁所遭性侵 警加強巡邏金門公園馬球場

足球青少年廁所遭性侵 警加強巡邏金門公園馬球場

熱門新聞

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切