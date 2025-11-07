陸男闖金門縣府「背五星旗、發統台傳單」遭強制出境

金門一名大陸籍盧姓男子6日上午9點30分，帶著自製五星旗旗幟進入金門縣府大門口，隨即開始發訴求「兩岸統一」的傳單。(圖／民眾提供)

一名大陸籍盧姓男子昨天上午帶著中華民國 與中華人民共和國合成的自製五星旗 走進金門縣政府，並發送「兩岸統一」傳單，引起洽公民眾一陣騷動，後經移民 署專勤隊偵訊，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例於下午遭強制出境，管制2年內不得赴台。

一名目擊民眾表示，大陸男子9點30分進入縣府大門，開始大灑「兩岸統一」傳單，內容為「統一台灣、中華民和中國、國乃憲源乳母、一中兩朝互統」等文字，且一路從門口灑到各大樓，還稱這次準備500張傳單要來傳達兩岸統一理念，強調這是自己該做的事，隨後就被縣府員工攔下。

盧男被攔後還主動請警衛叫警察表示可以配合作筆錄，他自稱是50多歲是湖北人，5日來金門小三通自由行就住在金城民宿，他已在廣州、上海完成兩岸統一訴求，台灣是他早就訂好的目標。

現場警員告知恐被遣返，他說「目的達成，無所謂。」

移民署南區事務大隊金門專勤隊長黨昱泰表示，移民署接獲通報後，隨即會同金城分局將他帶回調查，盧男行為明顯屬於「從事與入境許可不符之活動」，違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」昨午強制出境。

金門縣副縣長李文良表示，事件發生時警衛與縣府同仁出面制止，警察也介入處理，縣府為公共機關，嚴禁任何政治性宣傳行為。