台灣在愛沙尼亞設代表處卡關 日媒曝光為1事談不攏

日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

日經亞洲3日報導，台灣在愛沙尼亞首都塔林設立代表處陷入僵局。台愛協商兩年以來，在代表處的英文名稱使用「台灣」或「台北」上談不攏而停擺。報導說，這凸顯在中國大陸與俄羅斯壓力與日俱增之際，台歐關係仍面臨現實掣肘。學者認為，設代表處應先求有再求好，若因堅持使用「台灣」導致失去代表處，這樣「不划算」，並建議外交部不要主動撤銷館處，否則「撤了就回不去了」。

前年愛沙尼亞政府宣布，將接受台灣設立代表處，但多位知情人士說，至今代表處仍因命名談不攏而停擺。台方希望沿用立陶宛 模式，即「駐立陶宛台灣代表處」，但愛方因擔憂引發中方報復而堅持使用「台北」。

一名歐洲外交人士直言，要求愛沙尼亞使用與駐立陶宛代表處相同的名稱，絕對行不通；立陶宛當時之所以能挺過，原因是中國當時對此的報復過頭，才迫使德國出面維護整個歐盟 單一市場，而不只為了維護立陶宛；若愛沙尼亞仿效立陶宛，恐難以獲其他歐盟會員國的支援。

愛沙尼亞外交部10月28日回覆日經亞洲提問時說，前年內閣會議決議接受台北設立非外交性質的辦公室，並強調尚未收到開設任何辦公室的申請，且台北在大多數國家都有辦公室，完全符合「一中政策 」，愛沙尼亞也持續遵循此一政策。台灣外交部則表示，將秉持開放態度，願與愛沙尼亞務實討論加強雙邊關係與增進相互了解的具體作法。

台在愛沙尼亞設處卡關，非政府組織國際危機組織（ICG）分析師楊晧暐認為，若過度糾結名稱這類象徵性問題，反而可能使近年建立的外交動能為之停滯；台灣應聚焦在具實質合作意義的領域，像共同應對混合威脅與強化關鍵供應鏈。

政大外交系教授黃奎博說，設立代表處當然是先求有再求好，「因為名稱的關係拖愈久，更凸顯設立代表處的矛盾。」政大國際關係研究中心兼任研究員嚴震生表示，過去台灣邦交屢被挖，政府因而積極設立代表處，但現在連要增設都相當困難，「今天真有困難，就承認被對岸打壓，但是不用堅持台灣，如因此失去代表處，這樣不划算。」

針對此事，國民黨立委徐巧芯指出，政府不應乘機置入台獨，「自嗨沒有意義」，能正式掛牌、發揮功能、為國人提供服務才重要。民進黨立委陳冠廷則認為，設立代表處不論名稱如何，最重要的是雙方要實質的合作與交流。民眾黨立委林國成表示，只要確保國際經貿不會遭受打壓，「名字不用太堅持，好好運作就好」。