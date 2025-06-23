金門交接骨灰 胡璉將軍孫女助台老兵魂歸大陸故里

在胡璉將軍和平公益促進會奔走下，榮民陳太山的骨灰得以順利返鄉，大陸家屬（左一）致贈錦旗給該會。(記者蔡家蓁／攝影)

紀念胡璉將軍逝世48周年，金門各界昨舉行追思祭典，典禮後，一場溫馨而莊嚴的儀式悄然進行，當年隨將軍赴台的老兵陳太山在逝世三年後，在胡璉孫女胡敏珍協助下，骨灰終於踏上返鄉之路，交由來自大陸的親屬迎回安葬，見證一段跨越時空與海峽的忠義之情。

陳太山年輕時追隨胡璉將軍戎馬來台，未婚無子，晚年居住於高雄岡山榮譽國民之家，於2022年辭世，享壽94歲。陳太山生前雖數度返鄉探親，仍未能落葉歸根，直至近日，在胡璉將軍和平公益促進會奔走下，骨灰自高雄運抵金門，並於昨天交由來自大陸的家屬帶返原鄉。

胡璉將軍孫女、也是該會理事的胡敏珍表示，這段返鄉之旅，緣起於陳老的孫子主動聯繫促進會，表達盼祖父「回家」的心願，促進會遂啟動跨海協調，終於讓這段數十年的流離圓滿落幕。她親手將骨灰交付家屬的那一刻，在場眾人無不動容。

值得一提的是，當年陳太山由胡璉將軍帶來台灣，如今由將軍的後代送他回家，歷史宛如迴旋再現，讓人深刻感受溫情。

「能幫助老兵回家是一項重要使命。」胡敏珍說，將持續落實祖父當年對榮民的關懷承諾，讓每位老兵都能落葉歸根。

胡璉將軍和平公益促進會表示，榮民對國家的奉獻不容遺忘，他們的故事是歷史記憶，更是兩岸共同的情感資產，將持續協助類似個案，讓和平與關懷的種子在兩岸繼續萌芽。