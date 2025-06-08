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府秘書長潘孟安來美考察投資極地能源？藍憂台成冤大頭

記者屈彥辰、周佑政、蔡晉宇／台北8日電
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總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」並發表演說。（圖／總統府提供）
總統府秘書長潘孟安5日出席在美國舉行的「阿拉斯加永續能源會議」並發表演說。（圖／總統府提供）

總統府秘書長潘孟安日前出席在美國舉行的阿拉斯加永續能源會議，並與美國官員共同考察當地極地能源基礎建設。國民黨立委賴士葆質疑，賴政府可能要以「主權基金」投資美國極地能源，憂心一旦投資不慎恐成「盤仔」（意指傻瓜、冤大頭）。

賴士葆表示，美國從北極到阿拉斯加之間的天然氣管線基礎建設，這部分共要400多億美元，美國總統川普想要南韓、日本與台灣共同出資，台方已經答應，日韓都還在評估當中。

賴士葆質疑，賴總統日前提到要設立主權基金，但主權基金當然就是要投資獲利，如果把這筆錢放在美國的極地能源基礎建設，台方的投資報酬率是怎麼樣，這部分要向國人講清楚。如果是有間公司，台方去投資，這可以評估；如果不是公司，又沒有任何的回報，這就是道地的「盤仔」。

潘孟安昨在臉書表示，出發前賴清德總統交付他一個任務：有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴。他強調，世界正在改變，台灣就在裡面。面對貿易挑戰與國際局勢動盪，「我們沒有選擇停下腳步，只有迎難而上。」

潘孟安與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁受美國能源部邀請函邀請，出席2日至5日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行的阿拉斯加永續能源會議（Alaska Sustainable Energy Conference）。

潘孟安7日在臉書表示，不只參與，更要發聲，除了在能源會議中發表演說，他也與美國能源部長萊特（Chris Wright）、內政部長柏根（Doug Burgum）、環保署長李修頓（Lee Zeldin）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）、聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）等美方官員，前往阿拉斯加北坡（North Slope）地區，考察當地極地能源基礎建設。

潘孟安說，「雖然低溫刺骨，我們彼此卻談得熱切」，希望能在全球氣候變遷與極權挑戰下，建立民主夥伴的韌性與責任。

潘孟安表示，在AI科技與能源轉型的關鍵時刻，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球布局。

潘孟安說，這不只是一趟跨越7500公里的旅程，更是台灣走向世界的過程。「我們選擇主動走出去，理解他人的步伐，也堅定選擇自己的方向，我想要謝謝每一位堅定相信台灣的你們。」

潘孟安表示，再次感謝美方的邀請，未來，賴總統與政府也會持續努在各領域，與美國及國際社會共同合作實現多元堅實的夥伴關係。

阿拉斯加州 能源部 綠能

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