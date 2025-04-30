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美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

關稅戰全球動盪 台應在中美間求平衡

記者陳素玲、謝守真／台北30日電
為台灣找出路 「動盪與突圍：全球關稅戰下的台灣策略」座談會，聯合報社長游美月（左起）、聯合報執行董事項國寧、藍濤亞洲總裁黃齊元、新世代金融基金會董事長陳冲、和碩董事長童子賢、東華大學公共行政系榮譽教授高長參加，由聯合報總編輯王茂臻（右）主持。(記者林澔一／攝影)
為台灣找出路 「動盪與突圍：全球關稅戰下的台灣策略」座談會，聯合報社長游美月（左起）、聯合報執行董事項國寧、藍濤亞洲總裁黃齊元、新世代金融基金會董事長陳冲、和碩董事長童子賢、東華大學公共行政系榮譽教授高長參加，由聯合報總編輯王茂臻（右）主持。(記者林澔一／攝影)

美國總統川普關稅戰延燒，造成全球動盪，台灣也面對重大挑戰，新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲認為，美國大戰略從歐巴馬時代就很清楚，對象是中國大陸，再工業化這個大戰略也不會變，美中基於大國情結在競技場決鬥，台灣是離大陸最近經濟體，經濟也受美中影響很大。他說，美國財務情況嚴重，台灣此時要非常注意，美國提出的海湖莊園協議是否會造成台灣外匯存底流失，政府與中央銀行要好好討論，這也是大家最擔心的事。

和碩董事長童子賢指出，台灣因應川普這波，「我不覺得會是世界末日」，因台灣相對很多新興經濟體如越南、寮國等還算不錯，由於從整體貿易數字來看，台灣大概還有75%左右銷售是在非美國家，也就是說，在這四分之三市場，台灣要堅定自己步伐於全球布局，剩下的四分之一就要緊緊追隨川普提出的方案。「台灣就像楊柳被風吹，要跟著擺動，但不要折斷，身段放軟一點對台灣沒有壞處」。

●陳冲：美國大戰略追求再工業化

陳冲表示，雖然很多人認為川普每天在變，但美國有大戰略，而且有固定模式，川普喜歡講關稅，是因為最簡單，也沒有太多理論。他說，美國從歐巴馬時代大戰略就很清楚，對象是中國大陸，另外就是美國再工業化，希望廠商回流，歷經川普、拜登再回到川普都沒變過，為達成目的會有各種手段，最終是美國合縱連橫大戰略。好像2500年前戰國時代的精彩牌局，只是現在更複雜點，當時只有七國，現在好幾百個國家，「但永遠不要忘了美國這個長期大戰略，如果陷在關稅戰，就跑不出來了」。

針對關稅戰造成的短期影響，陳冲建議近期要考慮著重美國財務狀況到底怎麼樣。他認為，美國財政體質很不好，馬上面臨的是6月有6.5兆美元國債到期，如何活得下去。日前美國提出海湖莊園協議，就像20年前的（重債國家減債方案），為負債嚴重國家減債，現在美國重新美化提出新名詞，這對台灣也是噩夢，「如果走HIPC，台灣手上這麼多年辛苦存下的外匯存底怎麼辦？（意指要台灣買美國的百年零息公債）對我們是很嚴重的事情」。

陳冲指出，目前美中因大國情結在競技場決鬥，就像諾貝爾經濟學第一個得主荷蘭籍簡·丁伯根講的，離它愈近的經濟體愈要小心，台灣離大陸很近，經濟成長又受美中影響很大，要非常小心處理。

●童子賢：關稅不可能讓美國偉大

童子賢說，川普執政不到百日就掀起關稅狂潮，但關稅不可能讓美國偉大。2024年美國海關稅收入占總財政收入1.6%，即使提高十倍也不過占16%，與美國每年財政壓力不成比例。而美國每年6兆多美元政府支出有1.2兆美元要還36兆美元國債利息，萬一利息波動就不只1.2兆美元，但川普目前採取的策略，「充滿矛盾，左手打右手」。

童子賢指出，美國國民所得80%產值都是從事高端服務業工作，強大的服務業每年對歐盟出超1000億美元，服務業是讓美國富裕的方程式，現在川普卻絕口不提，還說是別的國家占它便宜，非常扭曲。美國目前提出的海湖莊園協議，因為其財政負擔過重想協商盟國協助，對地球村200多個國家既不公平也不正常。

童子賢指出，不公平處則是美國把國債壓力指向全世界占它便宜，不但不正確，這也不是全世界的錯。2023年，美國人均GDP是8萬2770美元，全年GDP 27.7兆美元，占全球26%，一個國家每年收入占地球四分之一強，還不夠富有嗎？「就好像有錢人住好的社區，社區管理費透支，卻要旁邊貧窮社區幫他付一樣」。

不正常部分是，借債原理是有借有還，債信良好以後再借就不難，以前美國是債信最好避風港，弄壞一次，若未來要再借，全球如何評價國債的信用？如果目前策略導致債信不好，以後發國債誰敢去買？

●黃齊元：美會贏戰役但輸掉戰爭

藍濤亞洲總裁黃齊元說，目前狀況是前所未有的動盪，而且是人為造成，對於這場關稅戰，他下的結論是「美國會贏得戰役，但輸掉戰爭」。他說，中國大陸2018年就看到美國的企圖，經過這麼多年已經有底氣，不是講道理，是比拳頭。惟台灣還存在天真幻想，被美國牽著鼻子走，美國在關稅背後雖有模糊大戰略，但戰術執行非常快，這三個月比之前的總統四年任期內做事都快，美國現在是戰略與戰術兼有，但不完美。中國則是籌碼多，不但有內需、一帶一路，還掌握稀土、手上有美債，有很多牌可以打。

黃齊元也提醒，美國財政問題非常急迫，甚至快要破產，台灣央行持有那麼多的美債、美元，有沒有想過最壞的情況？其次，美中對抗結局可能是中國占上風，台灣要謹防中國國家主席習近平可能答應，但要求美國反對台獨、贊成統一，川普是有可能同意，只要條件開得出來，任何都有代價，台灣應該要跟中國談，不要抱著美國大腿。

●高長：台灣要在三個市場中找機會

東華大學公共行政系榮譽教授、陸委會前副主委高長指出，根據中經院針對關稅情境推估，如果美國對台關稅稅率在10%以下，今年經濟成長率可達2.85%；若談判後稅率15%到20%之間，年經濟成長率降到1.6%，如果維持原有32%，最壞情況經濟成長率剩0.16%。他建議，政府因應方案雖有短期補貼措施，但重要的是中長期規畫，目前看不到這部分。

他強調，這次稅率最高有七個在亞洲，越南最早表態，其他國家也不採取對抗，但中國大陸仍是東南亞國家最大貿易夥伴，大家採取平衡策略，基於大陸市場潛力及過去合作經驗也不會放棄；大陸與台灣雖不像去熱絡，貿易還是占了三成，台灣要思考如何保持美中平衡。

高長說，川普第一任有一個世界、兩個市場，現在是一個世界、三個市場，也就是中、美及非中美市場，台灣要在三個市場中找到機會。

和碩董事長童子賢。(記者林澔一／攝影)
和碩董事長童子賢。(記者林澔一／攝影)
藍濤亞洲總裁黃齊元。(記者林澔一／攝影)
藍濤亞洲總裁黃齊元。(記者林澔一／攝影)
東華大學公共行政系榮譽教授高長。(記者林澔一／攝影)
東華大學公共行政系榮譽教授高長。(記者林澔一／攝影)
美國富裕 卻要窮國付錢（2023年各主要國家人均GDP） 資料來源／世界銀行統計
美國富裕 卻要窮國付錢（2023年各主要國家人均GDP） 資料來源／世界銀行統計

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