白米炸彈客楊儒門：零關稅就是崩盤、失業、滅農

「白米炸彈客」楊儒門說，台灣的白米不能是在國際談判桌上的籌碼。（記者游明煌／攝影）

賴清德 總統提台、美「零關稅 」等5點談判方向，「白米炸彈客」楊儒門昨說，美國米每公斤30元、台灣米50元，如果採零關稅開放，就是「崩盤、失業、滅農」三連擊。他強調美日韓稻米保護得比台灣還凶，「只有我們還在被逼著讓利，被逼著簽下會讓農民破產的條約。」

農業部 長陳駿季日前宣示堅守稻作，不降低美國稻米關稅，但農民擔心美國太強勢，台灣政府恐守不住，擔心關稅談判衝擊稻作在內的農產品。

「台灣白米不能是在國際談判桌上的籌碼。」楊儒門說，台灣的稻米不只是農產品，而是國家的糧本，台灣每年進口逾14萬公噸的稻米，美國就占一半，早就吃很飽，「現在還想怎樣？還要我們關稅歸零，全面開放？開什麼玩笑！」

楊儒門認為，「政府應該考慮農民的需求，而不是美國的需求。」他強調，「白米不是籌碼，是主權；我們不反美，但反對出賣農民的交易。」農民不反對國際化，而是要守住根本，台灣糧食自給率不到3成，如果再開放，以後有戰爭、災難、斷鏈要吃什麼，吃iPhone還是吃晶片？「我們要的是公平談判，不是犧牲農民。」

楊儒門認為，若要開放請問有沒有準備補償？有沒有問過農民？要簽FTA還是要簽農民的死刑狀？稻米必須是「非談判項目」，政府也不該想以一次性補助打發農民一輩子的土地；今天不是在談條文，是在守一條命、一條產業鏈、一個世代的尊嚴。

農業部表示，近年推動綠色環境給付、鼓勵轉作雜糧、糧食產業升級計畫等，都是在推動台灣農業的永續發展，並提升國內的糧食安全；未來的政策不會改變，絕對會秉持維護產業競爭力、穩定永續發展、確保農民權益三大原則。