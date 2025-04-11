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陸配通知書之亂 陸委會端臨時方案 爛攤子仍未解

記者 廖士鋒

延燒近一周的「陸配通知書之亂」，昨天終於出現曙光，陸委會的解套方案，讓不少陸配與二代鬆了一口氣，但這只能說是「暫時」落幕，而不是明確的納入法規體系的行政依循，未來還有可能面臨政治風險。

陸委會昨天公布針對四種類型的替代方案，並沒有經過內政部部長明令修改「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，甚至沒有公告在陸委會與移民署官網，這只能說是一套權宜的、定位尷尬的臨時解決方案，並不受到法規體系的保護。

尤其，新方案還設有「但書」，針對前三種類型，若未來被查獲有赴大陸，主管機關將要求繳附喪失原籍證明。這樣的說法，等於是要「二選一」：留在台灣永遠不去大陸，或補繳證明否則撤銷台灣戶籍，這樣是「人道」措施？

而對於這一波移民署發出逾萬份通知書，陸委會在記者會上表示，「法律既然這樣定，我們只能夠從最人道的方式去解決問題」。這番話看似菩薩心腸，但如果檢視移民署的通知書，並不是這麼回事。

因為通知書是假設這些「從大陸來台定居」者，目前都仍有大陸戶籍，才會警告若逾期未補繳，將通知戶政事務所撤銷戶籍登記。這樣的「有罪推定」、要求上萬名受文者「自證清白」，才是近日紛亂的來源。固然當中確實有人具陸籍，依法該除籍，但也有年幼即來台的受文者根本不知道自己有沒有大陸戶籍、或是「黑戶」，有陸配也反應先前除籍文件不知因何故沒有入檔，現在這些難以考究的陳年舊事，已平白造成人心惶惶。

依法行政本是政府職責，而面對多年行政怠惰的爛攤子，政府以定位不清的「記者會電視牆展示」做解套宣告，縱能緩頰也非治本。

對於這四種類型的「替代方案」，如果未來更換新的部會主管乃至更高層級的首長，若出現「不認帳」者，屆時又該如何？

移民 依親 內政部

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